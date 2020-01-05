"البليلة" لتدفئة حيوانات حديقة الجيزة

كشف محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعية، عن إجراءات حماية الحيوانات من موجة الطقس البارد.



وقال "رجائي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأحد، إن الحديقة تقدم وجبات غذائية ذات سعرات حرارية مرتفعة، للحيوانات، مثل الشاي باللبن، والحلاوة والرز باللبن والبليلة، والعديد من المشروبات الدافئة، لأن هذا يساعد على تدفئة الحيوانات.



ولفت إلى أن الحيوانات الإفريقية مثل الزرافة، تتأثر جدًا بموجات البرد، وبعض الحيوانات تنتعش بالبرد، ولكن عمومًا الحيوانات تتأثر بشكل سلبي بالطقس البارد.

