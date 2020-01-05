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موعد مباراة الزمالك القادمة

الأحد 05/يناير/2020 - 07:06 م
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موعد مباراة الزمالك القادمة
موعد مباراة الزمالك القادمة
محمد الصو
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انتهت منذ قليل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضد طنطا، بفوز الفارس الأبيض بثلاثية مقابل هدفين، في المواجهة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

وأقيمت المباراة على ملعب غزل المحلة، حيث تقدم الزمالك بالهدف الأول عن طريق عمر السعيد في الدقيقة 19، قبل أن يتعادل وليد عادل لصالح طنطا في الدقيقة 45، ثم يضيف الهدف الثاني في 69 من ركلة جزاء، ليعود أوناجم ويمنح التعادل للزمالك في الدقيقة 87، قبل أن يحرز أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، هدف الفوز في الدقيقة 92 من عمر اللقاء.

ورفع الزمالك، رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث، فيما ظل طنطا في المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط بجدول الترتيب.

ويرصد "الفجر الرياضي" موعد مباراة الزمالك المقبلة عقب الفوز على طنطا من خلال التقرير الآتي:-

يستضيف الزمالك زيسكو يونايتد الزامبي، مساء يوم الجمعة 10 يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لحساب المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا.

وتُقام مباراة الزمالك ضد زيسكو يونايتد، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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