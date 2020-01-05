بريمونتادا مثيرة.. الزمالك يحقق ثلاث نقاط صعبة أمام طنطا في الدوري المصري

نجح فريق الزمالك في الفوز علي طنطا في المباراة التي جمعتهما اليوم بالجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز، بنتيحة 3/2.





انتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، تقدم عمر السعيد للزمالك في الدقيقة 18، ثم أدرك طنطا التعادل عن طريق وليد عادل في الدقيقة 45.





وفي الشوط الثاني نجح طنطا في الحصول على ضربة جزاء سجلها وليد عادل في الدقيقة 69، ليدرك محمود اوناجم التعادل في الدقيقه 87، واستطاع احمد زيزو في خطف الهدف الثالث ليقود الزمالك للفوز بثلاثية مقابل هدفين.





ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة 21 ، بينما يتجمد رصيد طنطا عند النقطة 10.





بدأ طنطا الشوط الأول بتشكيل مكون من علي فرج، محمد الشاذلي، سليمان عبدربه، محمد العشري، ايهاب سمير، حسام غالي، محمود فرج كابونجا، وليد عادل، أحمد الألفي، أحمد فهمي، محمد ماجد أونش.





البدلاء :- محمد فتحي ، محمد حسام الشرخه ، احمد الشناوي ، أحمد قطاوي ، ماريو بيرناردو ، تاديو لوانجا ، عبدالرحمن الدح.





وخاض الزمالك بتشكيل مكون من محمد صبحي، ومحمد عبدالغني، ومحمد عبدالسلام، وأحمد عيد، وعبدالله جمعة، ومحمد حسن، ويوسف أوباما، ومحمد أوناجم، وعمر السعيد، واسلام جابر، وكريم بامبو





البدلاء :- محمد عواد، وأحمد السيد زيزو، وأشرف بن شرقي، وحسام عبدالمجيد ومصطفي فتحي، وأمام عاشور، وعلاء يحيي.



