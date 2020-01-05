وزير الخارجية الأسبق: أردوغان يمارس بلطجة سياسية

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن تركيا تخلق المشاكل مع الجميع، فضلا على أن دعم جماعات الإسلام السياسي هو هدف معلن وواضح لأردوغان.





وأشار "العرابي"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن عدم وجود رد فعل قوي تجاه ما أقدم أردوغان عليه في سوريا، جعله يتشجع على تدخله في ليبيا، منوها بأن أردوغان يمارس قدر من البلطجة السياسية، وليس لديه رادع.



