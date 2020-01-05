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150 سهم متراجع .. تعرف علي أخبار البورصة المصرية اليوم
الأحد 05/يناير/2020 - 06:44 م
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نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية
تابعت بوابة الفجر تعاملات البورصة المصرية اليوم الأحد، والتى شهدت مجموعة من الأحداث الهامة والتي جاء علي رأسها أن مؤشرات البورصة قد هبطت بشكل حاد اليوم متأثرة بالتوترات التي حدثت اليوم بين الولايات المتحدة وإيران بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم السليماني ، ووجود بعض الأنباء عن إحتمالية وقوع لقاء عسكري بين البلدين ، وخسر رأس المال السوقي نحو 28.7 مليار جنيه وأغلق تعاملاته عند 687 مليار حنيه.
اخبار البورصة المصرية
أخبار البورصة المصرية اليوم
تراجعت المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية بشكل حاد اليوم ، حيث هوي مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 4.4% ليصل إلى مستوى 13283.6 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 4.7% ليصل إلى مستوى 511 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 4.7% ليصل إلى مستوى 1332 نقطة، وسجلت قيم التداولات بالبورصة المصرية .. أعرف المزيد .. البورصة المصرية تفقد 28.7 مليار جنيه بالختام .. ومؤشرها يهوي 4.4%وسط التوترات الجيوسياسية
اخبار البورصة المصرية
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