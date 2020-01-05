150 سهم متراجع .. تعرف علي أخبار البورصة المصرية اليوم





أخبار البورصة المصرية









تابعت بوابة الفجر تعاملات البورصة المصرية اليوم الأحد، والتى شهدت مجموعة من الأحداث الهامة والتي جاء علي رأسها أن مؤشرات البورصة قد هبطت بشكل حاد اليوم متأثرة بالتوترات التي حدثت اليوم بين الولايات المتحدة وإيران بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم السليماني ، ووجود بعض الأنباء عن إحتمالية وقوع لقاء عسكري بين البلدين ، وخسر رأس المال السوقي نحو 28.7 مليار جنيه وأغلق تعاملاته عند 687 مليار حنيه.