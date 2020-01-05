والد فتاة التحرش الجماعي: "بنتي أخطأت وربنا يهديها"



وأشار والد فتاة التحرش أنه لم يعرف بالواقعة إلا فجر يوم السبت من خلال نجل شقيقته، “هو من أخبرني بتداول مقطع الفيديو الخاص بنجلتي واستأت من زيها الذي كانت ترتديه، فهو لا يمت لعادتنا ولا تقاليدينا وحسبي الله ونعم الوكيل في من أغواها بذلك”.



وأكد والد فتاة التحرش أنها لم تخرج من المنزل بتلك الملابس، مشيرًا إلى كونهم عائلة ملتزمة بطبيعتها، مؤكدًا أن الملابس التى ظهرت بها نجلته مخزية ولم تكن طيلة حياتها ترتدى مثل هذه الملابس إلا بعد معرفتها بأصدقاء السوء، متمنيًا إيقاف الترويج للواقعة على السوشيال ميديا من أجل الستر.



وأكد والد فتاة التحرش بالمنصورة أنه عليه مسئولية كبيرة، والبنات في هذا السن تسيطر عليهن أفكار لا تتفق مع الواقع، ولكن لو البنت أخطأت فكان الأولى الستر عليها، مناشدا كل فتاة بالحفاظ على ذويها.



وتابع "نحن فى أزمة كبيرة والخروج منها يكون بتوقف تداول الواقعة على السوشيال ميديا، مشيدًا بدور رجال الشرطة في التعامل مع الواقعة.



أكد والد "زهراء"، فتاة واقعة التحرش الجماعي بالمنصورة، 55 عامًا أن نجلته أخطأت ولا يعفيها من المسئولية لكنه لم يتبرأ منها كما أشيع فى بعض المواقع الإلكترونية وأنه يدعو لها بالهداية هي وكل من فى هذه السن الحرجة.وأضاف والد فتاة التحرش أن لديه 5 أبناء من بينهم فتاة المنصورة، وهم ولدان أحدهما طالب ثانوي أزهري والثاني دبلوم صنايع، ولها شقيقتان إحداهما طالبة بمدني هندسة النيل، والثانية طالبة بالصف الأول الإعدادي.