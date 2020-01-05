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nile sat | تردد قناة الجديد اللبنانية Aljadeed 2020 وأهم البرامج علي القناة على القمر الصناعي نايل سات

الأحد 05/يناير/2020 - 06:52 م
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قناة الجديد
قناة الجديد
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nile sat | تردد قناة الجديد اللبنانية Aljadeed 2020 وأهم البرامج علي القناة على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة الجديد اللبنانية،من القنوات التي يفضلها الشعب اللبناني لكونها تملك شجاعة في عرض جميع الآراء والقضايا المتواجدة على الساحة، هي قناة الجديد، تعتبر هذه القناة من أفضل القنوات لدى الشعب اللبناني، ويشعر معها الشعب بكونه أمام قناة ترصد كافة الأخبار والقضايا المتواجدة لحظة بلحظة، وبعد أن بدأنا في عامنا الجديد، أعلنت القناة عن تحديث التردد الخاص بها، وهذا جعل العديد من المتابعين للقناة يبحثوا عن التردد الخاص بها.

تردد قناة الجديد 2020
تعد قناة الجديد هي واحدة من أشهر القنوات العربية المتواجدة من بين القنوات المتواجدة الآن على الساحة العربية، فكما نعلم أن الوطن العربي لديه العديد من القنوات التي يمكن أن يتنقل فيما بينها، ولكن عندما تنجح قناة وتحقق جماهيرية وشعبية وسط هذا الكم من القنوات، فإن هذا يعني أننا أمام قناة على مستوى عالي للغاية، وأن المحتوى جيد جدًا وجذاب، والقناة تقدم أشهر البرامج الحوارية.

قناة الجديد اللبنانية 2020
نجد أن أهم برنامج يتم عرضه على القناة من ضمن عدة برامج هامة في الوطن العربي هو برنامج طوني خليفة، فتعتبر القناة من أقوى القنوات المتواجدة على الساحة العربية لقوة هذه البرامج الحوارية والإخبارية، ولا يمكن أيضًا أن نغفل المسلسلات التي تقوم القناة بعرضها أيضًا، فهي بالفعل قناة يمكن للجميع أن يشاهدها دون أن يكون هناك أي شعور بالخجل من المحتوى الذي تقدمه.

تردد قناة الجديد 2020 اللبنانية
اسم القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ
aljadeed HD nile sat 12130 عمودي 27500 56
لكي تستمتع بكل ما تقدمه قناة الجديد اللبنانية، فلا بد وأن تقوم بضبط التردد الجديد الخاص بها، والذي تم تحديثه في بداية العام الجديد 2020، والتردد على القمر الصناعي نايل سات هو 12130، باستقطاب عمودي، أما معامل التصحيح 5\6، ومعامل الترميز 27500.

nile sat | تردد قناة الجديد اللبنانية Aljadeed 2020 وأهم البرامج علي القناة على القمر الصناعي نايل سات

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