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مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الأهلي اليوم live On Sport

الأحد 05/يناير/2020 - 06:46 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراته المقبلة بمسابقة الدوري المصري الممتاز والجولة الثانية عشرة في مواجهة فريق إف سي مصر.

ويلتقي الأهلي بفريق إف سي مصر في السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة مساء الأحد المقبل.

وتنقل قنوات تايم سبورتس وأون سبورت المباراة عبر شاشتيهما.

يحتل الشياطين الحُمر صدارة جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، بعد الانتصار الآخير على مصر المقاصة يوم الأربعاء الماضي بهدفين دون رد، وعلى الرغم أن الفارق بينه وبين الوصيف نقطتين فقط، إلا أن حامل اللقب له مباراتان مؤجلتان على عكس المقاولون العرب صاحب الـ25 نقطة.



على الجانب الآخر يحتل نادي مصر المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة، وهو مركز مناسب لفريق غير معتاد على الخوض في منافسات الدوري المصري الممتاز، ولكن حتى الأن يقدم الفريق مستوى جيدا ومقبولا بشكل كبير، ومن المتوقع أن يسعى لتقديم مباراة جيدة أمام الأهلي .

سيفتقد الأهلي للعديد من اللاعبين في مباراة نادي مصر للإصابة وهُم حمدي فتحي، ، محمد محمود، رمضان صبحي بالإضافة إلى سعد سمير الذي تعرض لقطع في وتر أكيليس في لقاء بلاتينيوم، كما هناك شك من مشاركة كل من حسين الشحات وجونيور أجايي بسبب معاناتهما بإصابات عضلية خفيفة، ولكن من المتوقع أن يلحقوا بالمباراة.

وأثبتت الأشعة التى أجراها رمضان صبحي لاعب الاهلي تحسنا واضحا في التئام مزق العضلة الخلفية الذي تعرض لها اللاعب بشكل يُبشّر بعودة رمضان للتدريبات الجماعية قبل المدة التى تم الإعلان عنها عند إصابة اللاعب يوم 17 ديسمبر الماضي في مران الفريق حيث تم تشخيص الإصابة على إنها مزق في العضلة الخلفية وتحتاج فترة تصل لـ6 أسابيع للتعافي من الإصابة.

وأجرى رمضان صبحي المُعار للأهلي من نادي هيدرسيلفيد الإنجليزي أشعة، أثبتت تحسن حالته وإلتئام المزق بشكل جيد واستجابة اللاعب للبرنامج التأهيلي الذى يؤديه منذ فترة وهو ما يفتح باب العودة أمام اللاعب قبل ستة أسابيع كما كان مُحدداً من قبل.



وكان الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي قد أكد أن رمضان صبحى يؤدى برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا للتعافى من الإصابة بمزق فى العضلة الخلفية، وأن الأمور تسير بشكل طيب للغاية فى برنامج تجهيز اللاعب، موضحاً أن اللاعب يتدرب فى الجيم بشكل يومى.

وسيبدأ السويسري فايلر اللقاء بمحمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي الدفاعي علي معلول وأيمن أشرف ورامي ربيعة ومحمد هاني، وسيتكون الوسط من الثنائي عمرو السولية والمالي أليو ديانج، وأمامهم ثلاثة لاعبين هم: أحمد الشيخ، ومحمد مجدي قفشة والنيجيري جونيور أجايي إذا عاد من الإصابة التي يعاني منها، وسيقود الهجوم المغربي وليد أزارو.



الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يدخل معسكرًا مغلقًا اليوم السبت استعدادًا لمواجهة «إف سي مصر» المقرر لها غدا الأحد ضمن الجولة 12 من الدوري.

ويخوض الأهلي مرانه الأخير اليوم السبت استعدادا لمواجهة اف سي مصر التي يسعي فيها الفريق لمواصلة انتصاراته المحلية والوصول إلى النقطة 30 والحفاظ على صدارة الدوري.

يذكر أن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي يعلن قائمة الفريق لمواجهة إف سي مصر، عقب انتهاء المران الرئيسي السبت وبعدها الدخول في معسكر مغلق استعدادًا للمباراة.
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