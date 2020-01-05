العاملون بجامعة دمنهور يوزعون الحلوى احتفالا بإنهاء ندب أمين عام الجامعة (صور)

قام العاملون بجامعة دمنهور اليوم الأحد، عقب صدور قرار الدكتور سعيد عبد الغني القائم بأعمال رئيس جامعة دمنهور بإنهاء ندب أمين عام الجامعة بتوزيع الحلوى والشربات، كما أطلقت الموظفات الزغاريد ابتهاجًا بهذا القرار الذي أسعدهم وعبروا عن ذلك بهذه الاحتفالات.



كان الدكتور سعيد عبد الغني القائم بأعمال رئيس جامعة دمنهور أصدر اليوم قرارا يحمل رقم 672 بإنهاء ندب عواطف عبد المنعم المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات كأمين عام لجامعة دمنهور وإخلاء طرفها من الجامعة اعتبارا من تاريخه، وتكليف سومية فاروق كأمينا عاما للجامعة.



كان كلف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كلف الدكتور سعيد عبد الغني سرور نائب جامعة دمنهور لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتسيير أعمال الجامعة حتى نهاية العام الدراسي الجاري، أو لحين تعيين رئيس جديد للجامعة أيهما أقرب، وذلك نظرًا لانتهاء المدة القانونية للدكتور عبيد صالح رئيس الجامعة يوم 29 ديسمبر الماضي.



وتم تكليف نائب رئيس الجامعة الحالي بتسيير أعمال الجامعة باعتباره النائب الوحيد لرئيس الجامعة، كما تنص المادة 113 من قانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ علي بقاء عضو هيئة التدريس الذي تنتهي خدمته ببلوغ السن المقررة لانتهاء الخدمة خلال العام الدراسي حتى نهايته مع احتفاظه خلال مدة الاستفتاء هذه بكافة مناصبه الإدارية.