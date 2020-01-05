الزراعة: رفع الحظر على السلع ثقة بالمنتج المصري

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة تعمل على فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية، من خلال زيادة الفحوصات على المنتج الخاص بالاستهلاك المحلي أو الاستيراد.



وأضاف "القرش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأحد، أن الثقة في المنتج المصري في الخارج، زادت بشكل كبير، وهذا أدى لرفع الحظر على السلع الزراعية المصرية كافة، خلال العام الماضي، وهذا مؤشر على الثقة بالمنتج الزراعي المصري.



وتابع أن مصر فتحت السوق الصيني والنيوزلندي أمام المنتج الزراعي المصري، وهذا من شأنه زيادة الصادرات المصرية الزراعية الفترة المقبلة.

