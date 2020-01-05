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طقس الإثنين غير مستقر.. أمطار وصقيع وأتربة

الأحد 05/يناير/2020 - 06:43 م
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طقس سيء
طقس سيء
داليا الحسين
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدًا الإثنين، طقس غير مستقر.

الخبراء توقعوا نشاط الرياح الجنوبية الغربية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد، تصل لحد العاصفة على بعض المناطق، وتؤدى إلى اضطراب شديد بالملاحة البحرية على البحر المتوسط، وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ويتكون الصقيع ليلًا وسط سيناء وشمال الصعيد وأمطار خفيفة على السواحل الغربية تمتد إلى مناطق من الوجه البحري.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، على مع محافظات الجمهورية:

الصغرى العظمى

القاهرة 08 17

شبين الكوم 07 17

طنطا 07 17

دمنهور 09 18

الإسكندرية 09 18

بلطيم 10 17

مطروح 08 15

السلوم 08 15

سيوة 05 14

بورسعيد 09 18

دمياط 09 18

الزقازيق 08 17

الإسماعيلية 07 18

السويس 08 17

العريش 08 18

رفح 07 17

رأس سدر 10 18

نخل 00 16

نويبع 14 19

طابا 10 18

كاترين 00 12

الطور 11 20

شرم الشيخ 13 19

الغردقة 07 20

مرسى علم 08 19

الفيوم 08 17

بنى سويف 07 18

المنيا 05 19

أسيوط 05 18

سوهاج 05 18

قنا 06 18

الأقصر 05 18

أسوان 06 19

أبوسمبل 08 18

الوادى الجديد 04 18

شلاتين 16 21

أبورماد 15 22

حلايب 16 19

رأس حدربة 17 20
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