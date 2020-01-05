صناع عمل أغنية 57357 يكشفون لـ"الفجر الفني" كواليس تعاونهم مع أبو

تعاون الفنان أبو مع مستشفى 57357 في إعلانها الجديد بأغنية 57357 والتي شارك في صناعتها نخبة من كبار الشعراء والموزعين والملحنين، من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان بلال سرور وتوزيع هاني ربيع وتسجيل ومكس وماستر ماهر صلاح.



وقال الموزع هاني ربيع في تصريح خاص لـ" الفجر الفني"، إنه سعيد بالمشاركة في هذا العمل وعلق قائلًا: أبو فنان جميل وعلى قدر كبير من الذوق والأخلاق.



وأضاف: اتعرفنا على بعض أثناء تحضيرات الأغنية، و كانت الكواليس رائعة للغاية، وجميعنا نعمل بحب وبأقصى طاقة لدينا لكي تعرض الأغنية في موعدها المحدد، ناهيك عن سعادتي الشديدة بالتعاون مع أيمن بهجت قمر للمرة الأولى.



وأما عن رد فعل الجمهور أشار إلى أنه كان جميل وتفاجأ به لأن لم يمر وقت كبير على طرح الأغنية.



فيما أوضح مهندس الصوت ماهر صلاح للفجر الفني أنه سعيد بتعاونه مع أبو خلال هذا العمل، وأوضح أن ترشيحه كان عن طريق الملحن بلال سرور والموزع هاني ربيع وذلك لأنهم تعاونوا من قبل في ألبوم الفنانة ساندي، وغيرها من الأعمال التي سيتم الإعلان عنها قريبًا، وعندما سألهم الفنان أبو عمن سيتم التعاون معه رشحوا له إسم ماهر وبالفعل رحب به.



وتابع ماهر أن العمل مع أبو ممتع جدًا وقال: فنان جميل على المستوى الشخصي والمهني، ويعطي طاقة إيجابية خلال العمل وملتزم ومحب لعمله.

