في عيد ميلاد عبد الباسط حمودة معلومات لا تعرفها عن حياته الفنية

النشأة



عبد الباسط حمودة مغني سكندري، ولد في أبي قصير بالإسكندرية وكانت لتلك النشأة أثر في أخذه مساره في الغناء الشعبي، حيث كان يسمع الأغاني من المحلات والمقاهي ويحفظها ليشق طريقه في الغناء في الأفراح والمناسبات.



مرحلة الألبومات الغنائية



اشتهر عبد الباسط حمودة في نطاق منطقته وأصبح له متابعين وله أغاني خاصة به لها رواج كبير بين جمهوره فجمع تلك الأغنيات وقدم بهم ألبومه الأول مع أغاني أخرى ومن تلك الأغاني "سيبوني وارجعوا"، "أنا تعبان بجد"، "قدري"، "كلك عاجبني".



وتلى ذلك الألبوم ألبومات أخري منها ألبوم "بدون مونتاج" وتحتوى على الكثير من الأغاني الناجحة منها "من حقك"، "إديني قلبك"، و "أنا الحزين"، أيضا كان له البوم مشهور هو ألبوم "ليالي"، ليأخذ بعد ذلك فترة استراحة من تسجيل الألبومات.



ألبوم ضربة معلم.. انا مش عارفني



عاد عبد الباسط حمودة بألبوم ناجح هو ألبوم "ضربة معلم" وكانت أشهر أغانيه أغنية "انا مش عارفني" التي حققت نجاح وصورت فيديو كليب، وأصدر بعده ألبومه "سلفني ضحكتك"، ومن أغنياته "الدنيا جرى لها إيه"، "الجو هادي"، و"ادفع نص عمري".



ظهوره في الأفلام



بعد أن ذاع صيته وأصبح له جمهوره شارك عبد الباسط حمودة بالغناء في العديد من الأفلام منها "الفرح"،"الخلبوص"،"عنتر وبيسة"،"ظرف صحي"، "فيلم كهرباء.



فنان شعبي له جمهوره من محبي الأغاني الشعبية البسيطة، نشأته اثرت فيه وصوته الجيد وقدرته على اختيار الأغاني الملائمة لذوق جمهوره جعله من مشاهير الأغنية الشعبية، هو عبد الباسط حمودة الذي ولد في ٥ يناير ١٩٥٥.