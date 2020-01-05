محمد الكيلاني لـ"الفجر الفني" العمل مع الزعيم شرف ليّ.. وشخصيتي في الآنسة فرح مفاجأة

*مهاجمة الجمهور للآنسة فرح أحد الأسباب التي جعلتني أوافق على ذلك العمل



*عند مشاهدة الجمهور للمسلسل سيقوم بتوجيه الشتائم لنا



*عقد الاحتكار سبب ابتعادي عن الغناء وأعد الجمهور بأغاني مفاجأة فور عودتي



*بدأت الغناء حين كان عمري ست سنوات



*شرف لي العمل مع الزعيم عادل إمام



*دلال عبد العزيز من الشخصيات الطيبة جدًا



بدء حياته الفنية كمطرب، ثم انطلق إلى عالم التمثيل، استطاع أن يجذب الأنظار من خلال مشاركته في العديد من الأعمال الفنية، يعيش حاليا حالة من النشاط حيث يُعرض له مسلسل "الآنسة فرح" على قناة "mbc 4"، كما يخوض السباق الرمضاني القادم بمسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام، إنه الفنان محمد الكيلاني الذي كان لـ" الفجر الفني "، معه هذا الحوار.



في البداية، حدثنا عن مسلسل "الآنسة فرح"؟



عندما عُرض عليّ تجسيد شخصية "طارق" ضمن أحداث المسلسل، صدمت وتسألت بين نفسى هل مؤلف العمل ومن يعرضون الدور علىّ مصابين بالجنون، فالأواق غريبة ومختلفة، فالقضية التى تناولها المسلسل لم يتم طرحها على الشاشات بهذا الشكل من قبل وهى قضية التلقيح الصناعي، فالمسلسل يناقش قصة فتاة تعرضت لعملية تلقيح صناعى عن طريق الخطأ وأصبحت تحمل فى رحمها جنينًا وهى ليست متزوجة، فاذا عرض هذا النص على أي فنان سيشعر بالصدمة، لاسيما أن الدور المعروض علىّ كان شخصية خطيبها "طارق" والذى يقرر أن يجعلها تتزوج والد الطفل وينتظر عملية الولادة ثم الطلاق ثم شهور العدة ليقوم هو بالزواج منها.



وما سبب قبولك للعمل ؟



بعد قراءة الأوراق بشكل كامل قررت الموافقة لأكثر من سبب، أهمهم اعتقادى أن المسلسل سيحقق نجاح كبير، وسيحقق صدامًا لدى المشاهدين وتوقعت أن يقوم البعض بمهاجمته، و فى النهاية سيخلق حالة من الجدل، وهذا هو الدور الأصيل للفن إبراز القضايا الاجتماعية ومناقشتها ومعالجتها، والسبب الآخر هو أنني كنت أعلم الأبطال المشاركين فيه، فجميعيهم أشخاص رائعين، وكنت متأكدًا عندما أن يقوم بعض الجمهور بالحديث عن المسلسل بسوء نظرًا لعدم اعتيادهم على تلك القضية.



من قام بترشيحك للمسلسل؟



تم ترشيحي من قبل المخرج أحمد الجندي، وسُررت كثيرًا بذلك الترشيح.



ماذا عن كواليس العمل؟



كانت رئعة، فكنا نتعامل جميعًا، كأسرة واحدة ففريق العمل بشكل كامل وليس الممثلين فقط، فجميعهم أشخاص محترمين و رائعين، وشرف لى العمل معهم.



ومن قام بترشيحك لمسلسل فلانتينو؟



المخرج رامي إمام، وأشكره على أتاحه الفرصة لي للعمل مع الزعيم عادل إمام وكل أبطال المسلسل.



ماذا عن كواليس العمل مع عادل إمام، دلال عبد العزيز؟



وجود الزعيم فى لوكيشن التصوير هو الكواليس بحد ذاتها فشرف كبير ليّ التواجد فى حضوره، والوقوف أمامه وأمام الفنانة القديرة دلال عبد العزيز، فهي شخصية تتمتع بقدر كبير من الحنان وطيبة القلب، كما أنها تجسد دور أمي في المسلسل، وهي مثل أمي فى الحقيقة وتحمل نفس صفاتها ورقة قلبها، نقدر نقول عليها "ست مافيش بعد كده".



ما الدور الذي ترغب في تقديمه الفترة القادمة؟



لا يوجد دور معينًا، فكلما كان الدور جديدًا و الورق مكتوب بشكل جيد، لا اتردد في تقديم ذلك الدور.



من أين جاءت بدايتك الفنية؟ ومن مكتشف موهبتك؟



كنت أقوم بالغناء منذ الصغر منذ كان عمرة 6 سنوات، والتمثيل جاء عن طريق الغناء، مُشيرًا: "مكنش في حد بيشجعني"، لكن بعض الأشخاص تحدثوا معي لكي أقوم بالتمثيل، مُضيفًا: "الحمد لله كل سنة بتكن أحسن مما قبلها".



ما سبب ابتعادك عن الغناء؟



بسبب توقيعي عقد احتكار مع إحدى الشركات، وهو ما جعلني لا أقدر على إصدار أي أغنية خلال الفترة الماضية، ولكن هذا التعاقد قد انتهى، وأقوم حاليًا بتجهيز بعض الأغاني السينجل، لطرحها خلال الفترة القادمة، وستكون مفاجأة كبيرة للجمهور.



ما المواقف الصعبة التي واجهتك في بداية مشوارك الفني؟



لا يوجد موقف معينًا، فأنا واجهتني الكثير من المواقف العصيبة، ولكنني بفضل الله أحاول جاهدًا التغلب عليها لكي أستطع الوصول إلى ما اتمنى.



هل ستوافق على دخول ابنك لمجال التمثيل؟



إذا طلب الاتجاه لذلك المجال في مرحلة الطفولة، فسأقوم بالرفض لأنه مجال متعب كثيرًا، وليس سهلاً كما يعتقد بعض الأشخاص.



ما رأيك في المنافسة الرمضانية هذا العام؟



ستكون قوية هذا العام، نظرًا لوجود العديد من الأعمال الجيدة.



ماذا عن جديدك خلال الأيام القادمة؟



أقوم حاليًا بتصوير مشاهدي في الجزء الثاني من مسلسل "الآنسة فرح"، فلقد بدأنا بتصوير ذلك الجزء من منتصف ديسمبر الماضي، وسيتم عرض الجزء الأول والثاني قبل شهر رمضان على مسلسل "mbc 4"، وسيتم استكمال العرض بعد شهر رمضان.