جنابري لم يستكمل التدريب مع بايرن ميونخ بسبب الإصابة

تفاقمت مشاكل الإصابات في صفوف نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم مع بداية المعسكر الشتوي للفريق .





واضطر الألماني الدولي سيرجي جنابري إلى عدم استكمال أول تدريب فعلي للفريق في معسكر الدوحة اليوم الأحد بسبب مشاكل في وتر أكيليس.





من جانبه، قال هانز فليك، المدير الفني للفريق، إنه لا يمكنه الحديث عن المدة التي سيتغيب خلالها مهاجم بايرن بسبب الإصابة.





واتسمت نبرة فليك بالقلق حيث قال إن " سيرجي اضطر للتوقف في الصباح أثناء تدريب الجري وخضع للعلاج، وعلينا أن ننظر في مدى سرعة انتهاء شكواه ومتى يمكنه العودة للتدريب، إذ يجب الحذر وأخذ الأمر على محمل الجد للغاية".





بهذا تكون هذه هي أول مرة يتغيب فيها جنابري عن تدريبات مهمة في مرحلة الإعداد للدور الثاني من الدوري والتي ستبدأ بالنسبة لبايرن في التاسع عشر من الشهر الجاري حيث سيخوض النادي البافاري مباراة أمام هيرتا برلين.





وسينضم الجناح المهاجم كينجسلي كومان إلى قائمة الغائبين عن بايرن في لقائه أمام هيرتا برلين بداعي الإصابة إلى جانب الثلاثي نيكلاس زوله (رباط صليبي) وخافي مارتينيز(تمزق عضلي) ولوكاس هيرنانديز(الذي يخوض برنامج تأهيلي بعد عملية في الكاحل).





ودخل كومان فترة نقاهة بعد إصابته في أربطة الركبة اليسرى، واستبعد فليك عودة كومان للمشاركة في مباراة برلين وقال إن من المهم أن يجتاز برنامج إعادة تأهيل بشكل صحيح بعد الإصابة.





وإلى جانب زوله ومارتينيز وكومان، يتغيب أيضا الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن المعسكر التدريبي لبايرن في ميونخ بعد العملية التي أجراها في الفخذ في آخر مباراة في الدور الأول.





ويبدأ ليفاندوفسكي النقاهة في ميونخ يوم الثلاثاء المقبل.



