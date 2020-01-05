فتح 4 منافذ جديدة لصرف الألبان الصناعية للأطفال في قنا

أعلنت محافظة قنا انه سيتم 4 منافذ جديدة لصرف الألبان الصناعية المدعمة للأطفال المستحقين من عمر يوم إلى سنة، للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير الألبان المدعمة للأطفال في سهولة ويسر.



وسيتم فتح المنافذ بوحدات طب الأسرة (حي المصالح – الحجيرات – الجبلاو) بمركز قنا ووحدة طب الاسرة بالخطارة بنقادة ليصل منافذ توزيع ألبان الأطفال بالمحافظة إلى 56 منفذا بدلا من 52 منفذ.



أكد الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة ان الدولة تعطى اهتماما كبيرا بتوفير الرعاية الصحية الكاملة للأطفال والأمهات وتحسين نوعيتها وتحقيق مؤشرات صحية إيجابية ورفع الوعى الصحي للأم من خلال شبكة من وحدات الرعاية الصحية والعيادات المتنقلة للوصول إلى المناطق المحرومة.



وأضاف أنه يجري تدريب فريق طبي على أعمال المشوره اللازمة للرضاعة الطبيعية وضوابط صرف الألبان الصناعية المدعمة.



