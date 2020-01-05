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مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | رابط مباشر ليفربول اليوم Mohamed Salah بث مباشر ليفربول اليوم
الأحد 05/يناير/2020 - 05:45 م
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موعد مباراة ليفربول وايفرتون
البث المباشر لمباراة ليفربول وايفرتون اليوم الأحد 5 كانون الثاني/يناير انطلاقاً من الساعة 19:01 بتوقيت مكة المكرمة.
مباراة ليفربول وايفرتون ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 2.
مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون في بث مباشر عبر الانترنت
كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT .
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