مدرب بايرن ميونخ يطالب الإدارة بتمديد عقد نوير

هنأ هانز فليك، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، ناديه بضم الحارس الكسندر نوبل كما أوصى بالإبقاء على حارس الفريق وقائده مانويل نوير إلى ما بعد نهاية عقده في 2021.





وكان بايرن ميونخ أعلن رسميا أمس السبت أنه توصل إلى اتفاق لضم نوبل من شالكه، لمدة خمسة أعوام اعتبارا من الموسم المقبل.





وأوضح النادي أن الحارس سينضم إلى صفوف الفريق البافاري رسميا اعتبارا من أول يوليو في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده الحالي مع شالكه.





وقال فليك/54 عاما/ في المعسكر الشتوي للفريق في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الأحد إن " النادي استغل الفرصة ليضم حارسا موهوبا للغاية إلى بايرن ميونخ، وهذا أمر بعيد النظر للغاية".





ويسعى بايرن منذ فترة طويلة من أجل تمديد عقد نوير/34 عاما/ بشكل مبكر لمدة عامين ليستمر مع صاحب الأرقام القياسية من البطولات حتى 2023.





وأوضح فليك أنه الشخص غير المناسب لإجراء المحادثات في هذا الصدد، لكنه أعرب عن رأيه كمدرب قائلا:" مانويل نوير بالنسبة لي هو أفضل حارس مرمى في العالم، ولذلك أعتقد أن بايرن سيبذل كل ما في وسعه من أجل استمراره في صفوف الفريق".



