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«اونلاين» Liverpool: مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ONLI

الأحد 05/يناير/2020 - 05:36 م
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بوابة الفجر
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شاهد مباشرة مباراة ليفربول وإيفرتون في كأس الإتحاد الإنجليزي اليوم الإثنين يلا شوت، تابع مباراة ليفربول وإيفرتون يلا كورة، بث حي ومباشر مباراة ليفربول وإيفرتون رابط سريع ومباشر كوول كورة مشاهدة مباراة محمد صلاح مع ليفربول ضد إيفرتون دوري بلس لايف إتش دي جودة عالية دون تقطيع.
ويستضيف نادي ليفربول الإنجليزي COOL KORAالذي يلعب له النجم المصري محمد صلاح فريق إيفرتون في ملعب
أنفيلد رود، في الدور الثالث من كأس الإتحاد الإنجليزي.
بث مباشر ليفربول وإيفرتونKORA LIVE رابط مباشر جودة عالية دون تقطيع YOUTUBE مشاهدة لقاء ليفربول وإيفرتون KORA STAR على الهواء مباشرة، شهاد liverpool vs everton
ويسعى مدرب ليفربول يورجن كلوب للفوز بالمباراة والتأهل للدور الرابع من البطولة.
تابع بث حي ومباشر لكأس إنجلترا YALLA SHOOT رابط سريع جودات متعددة مشاهدة مباشرة دون تقطيع برابط مباشر.
ومن المتوقع أن تكون تشكيلة ليفربول ضد إيفرتون FA CUP على النحو التالي.
حراسة المرمى: أدريان
خط الدفاع: جيمس ميلنر – جو جوميز – مات نايلز – أندي روبيرستون
خط الوسط: نابي كيتا – آدم لالانا – جورجينو فينالدوم.
خط الهجوم: شيردان شاكيري – تاكومي مينامينو – ديفوك أوريجي.
تابع من هنا KOOORA4LIVE مباراة ليفربول بقيادة محمد صلاح لمواجهة نابولي متابعة مباشرة وحصرية برابط سريع جودة عالية.
موعد مباراة ليفربول وإيفرتون والقنوات الناقلة
تابع بث حي لمباراة ليفربول وإيفرتونCOOL KORA ويمكنكم مشاهدة المباراة عبر موقع الفجر الرياضي من خلال رابط KORA STAR دون تقطيع لجميع السرعات.
تنقل المباراة على الهواء مباشرة على قناة beIN Sports HD 2 في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت الإمارات.


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