«اونلاين» Liverpool: مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ONLI

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ويستضيف نادي ليفربول الإنجليزي COOL KORAالذي يلعب له النجم المصري محمد صلاح فريق إيفرتون في ملعب

أنفيلد رود، في الدور الثالث من كأس الإتحاد الإنجليزي.

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ويسعى مدرب ليفربول يورجن كلوب للفوز بالمباراة والتأهل للدور الرابع من البطولة.

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ومن المتوقع أن تكون تشكيلة ليفربول ضد إيفرتون FA CUP على النحو التالي.

حراسة المرمى: أدريان

خط الدفاع: جيمس ميلنر – جو جوميز – مات نايلز – أندي روبيرستون

خط الوسط: نابي كيتا – آدم لالانا – جورجينو فينالدوم.

خط الهجوم: شيردان شاكيري – تاكومي مينامينو – ديفوك أوريجي.

تابع من هنا KOOORA4LIVE مباراة ليفربول بقيادة محمد صلاح لمواجهة نابولي متابعة مباشرة وحصرية برابط سريع جودة عالية.

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون والقنوات الناقلة

تابع بث حي لمباراة ليفربول وإيفرتونCOOL KORA ويمكنكم مشاهدة المباراة عبر موقع الفجر الرياضي من خلال رابط KORA STAR دون تقطيع لجميع السرعات.

تنقل المباراة على الهواء مباشرة على قناة beIN Sports HD 2 في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت الإمارات.







