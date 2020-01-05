"حسن نصر الله" يوجه تهديد إلى الجيش الأمريكي





وجه الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، مساء اليوم الأحد، تهديد إلى الجيش الأمريكي وكان ينص على أن " الجيش الأمريكي سيدفع ثمن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس".





وفي الوقت ذاته، حذرا نصر الله من المساس بالمدنيين الأمريكيين في المنطقة، وقال: "لا شخصية أمريكية توازي سليماني فحذاؤه وحده يساوي رأس ترامب".





وتابع: "القواعد العسكرية الأمريكية، البوارج العسكرية الأمريكية، كل ضابط أمريكي في منطقتنا، الجيش الأمريكي هو من قتل هؤلاء وهو الذي ينبغي أن يدفع الثمن، و في الوقت ذاته لا ينبغي المساس بالمدنيين الأمريكيين، فهذا يخدم مصالح ترامب ويحول المواجهة إلى معركة إرهاب".





وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، قد أعلنت صباح الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد الدولي في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.





وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا، وصنف من قبلها كـ "داعم للإرهاب".



