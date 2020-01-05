حفيظ دراجي لـ"الفجر الرياضي": صلاح ومحرز وماني يستحقون التتويج بأفضل لاعب في إفريقيا

كشف الجزائري حفيظ دراجي، المُعلق بشبكة "beIN" الرياضية القطرية، عن اختياره للاعب الأفضل في قارة إفريقيا لعام 2019، بين محمد صلاح وساديو ماني لاعبا ليفربول، ورياض محرز جناح مانشستر سيتي.





ويُقام الحفل السنوي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يوم السابع من يناير الجاري، في مدينة الغردقة بالقاهرة، للإعلان عن اللاعب الأفضل لعام 2019.





- الثلاثي يستحقون التتويج بالجائزة





وقال حفيظ دراجي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي": محمد صلاح وساديو ماني ورياض محرز، الثلاثي يستحقون التتويج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019".





وتابع:" صلاح وماني حصلا مع ليفربول على لقب دوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، بالإضافة إلى لقب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز عن موسم 2018/2019 بالتساوي برصيد 22 هدفًا لكل منهما".





وواصل:" محرز أيضًا حصل مع مانشستر سيتي على بطولة الدوري الإنجليزي، وكأس الاتحاد وكأس الرابطة، والدرع الخيرية، واستطاع الفوز ببطولة أمم إفريقيا 2019 في القاهرة مع منتخب الجزائر".





- حيرة في اختيار اللاعب الأفضل





وأكمل المعلق الجزائري :" لو أخذت الجائزة بالألقاب القارية كبطولة كأس أمم إفريقيا لأعطيت إلى رياض محرز، أما إذا أخذت بالألقاب العالمية كدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي ستذهب للثنائي ساديو ماني ومحمد صلاح".





وأتم دراجي:" لو كنت مكان المسؤولين في الكاف لأعطيت الجائزة مناصفةٍ بين الثلاثي".





- صلاح الأفضل في العامين الماضيين



