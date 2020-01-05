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«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول محمد صلاح اليوم NOW

الأحد 05/يناير/2020 - 05:33 م
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مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
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مشاهدة البث الحي المباشر لمواجهة فريق ليفربول مع فريق إيفرتون والتي ستقام اليوم الأحد 5 يناير KOORAHD في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي YALA LIVE حيث يعد هذا اللقاء ديربي كبير بين الفريقين على مدار السنوات الماضية ويسمى بديربي مدينة الميرسيسايد.
كورة ستار وستقام تلك المباراة بين فريق ليفربول وفريق ايفرتون في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة GOAL KOORA وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي YALA SHOOOT PLUS.
يلا كورة ومن المقرر أن تذيع مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية جميع مباريات كاس الاتحاد الانجليزي عبر قنواتها على النايل سات KOORA STAR حيث ستذاع تلك المباراة بين فريق ليفربول وفريق ايفرتون عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD وستكون تلك المباراة نارية بين الفريقين من أجل التأهل لدور المقبل في البطولة KOORAHD.
جول كورة وكان فريق ليفربول قد نجح في الفوز خلال المباراة الماضية على حساب فريق شيفيلد يونايتد بنتيجة هدفين مقابل لا شيء COOL KOORA في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز YALA KOORA.


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