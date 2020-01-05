عاجل.. القبض على زوج نانسي عجرم بعد قتله لصًا

أصدرت المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، قرارا بتوقيف والقبض على زوج الفنانة نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم، على إثر تبادل اطلاق النار بينه وسارق سوري اقتحم منزله اليوم يدعى محمد الموسي في نيو سهيلة في قضاء كسروان.





وأشارت صحف لبنانية، إلى أن قرار التوقيف جاء بشكل روتيني من أجل التأكد من صحة ما جرى في منزل نانسي عجرم.









يشار إلي أن قام فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم بالدفاع عن نفسه إزاء تعرضه وأفراد أسرته للخطر من جانب لص اقتحم فلليته الخاصة وأصابهم بحالة من الذعر الأمر الذي جعله يصوب له عدة طلقات نارية أدت إلى مقتله.



