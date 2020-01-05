Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. القبض على زوج نانسي عجرم بعد قتله لصًا

الأحد 05/يناير/2020 - 05:27 م
Advertisements
نانسي عجرم
نانسي عجرم
الفجر الفني
Advertisements
أصدرت المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، قرارا بتوقيف والقبض على زوج الفنانة نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم، على إثر تبادل اطلاق النار بينه وسارق سوري اقتحم منزله اليوم يدعى محمد الموسي  في نيو سهيلة في قضاء كسروان.

وأشارت صحف لبنانية، إلى أن قرار التوقيف جاء بشكل روتيني من أجل التأكد من صحة ما جرى في منزل نانسي عجرم.


يشار إلي أن قام فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم بالدفاع عن نفسه إزاء تعرضه وأفراد أسرته للخطر من جانب لص اقتحم فلليته الخاصة وأصابهم بحالة من الذعر الأمر الذي جعله يصوب له عدة طلقات نارية أدت إلى مقتله.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيلا نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم

أخبار تهمك

الأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع السوري عمر السومة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الأهلي يتعاقد مع نجم تشيلسي السابق

منذ 38 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحل أزمة قيد "كهربا"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول صورة لـ"اللص" الذي قتل لاقتحام فيلا نانسي عجرم

منذ حوالي 5 ساعات

عرض جديد لإنقاذ صالح جمعة من مذبحة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت "بث مباشر" zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الزمالك رابط zam

منذ ساعة و 15 دقيقة

مدرس يتسبب في مصرع تلميذة في القناطر الخيرية

منذ ساعتين و 23 دقيقة

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر Zamalek كورة لايف On SPORTS المفتوحة الزمالك

منذ أقل من ساعة

zamalek Live| بث مباشر مباراة الزمالك وطنطا في الدوري المصري.. يالا شوت PLUS

منذ ساعة و 8 دقيقة

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة

منذ حوالي 13 ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر Zamalek LIVE رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ أقل من ساعة

'الأعلى للإعلام' يوافق على نقل تردد قناة الزمالك

منذ ساعة و 18 دقيقة

شوبير يفجر مفاجأة عن صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يضم صفقة شتوية

منذ حوالي 6 ساعات

لايف ON SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر اون سبورت يويتوب KORA LIVE رابط ماتش الزمالك "كورة لايف"

منذ ساعة و 18 دقيقة

موضوعات متعلقة

هكذا احتفلت نانسي عجرم بعيد زواجها العاشر! (صور)

عاجل.. أول صورة لـ"اللص" الذي قتل لاقتحام فيلا نانسي عجرم

عاجل.. نانسي عجرم تتعرض لإصابة بعد مقتل سارق فيلتها (صورة)

رانيا يوسف تعلق على حادث السطو المسلح على منزل نانسي عجرم

بعد عملية السطو المسلح على منزلها.. ناسي عجرم تتصدر تريند "تويتر"

بعد تعرضها للسطو أحلام توجه رسالة لنانسي عجرم.. فماذا قالت؟!

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
12:10 م

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

يلا شوت "بث مباشر" zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الزمالك رابط zam

04:43 م

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة

04:44 ص

عاجل.. أول صورة لـ"اللص" الذي قتل لاقتحام فيلا نانسي عجرم

12:40 م

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر Zamalek LIVE رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع جودة متعددة NOW

05:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status