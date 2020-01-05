رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول هدف محمد صلاح الآن

تابع بث مباشر YALLA SHOOT مباريات الكرة العالمية (كورة أونلاين)| متابعة بث مباشر مباراة ليفربول ضد إيفرتون اليوم الأحد 5 / 1 / 2020 ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي بالموسم الحالي 2019 – 2020، ويسعي الريدز لتحقيق الفوز في مباراة الليلة والتأهل للدور التالي بالبطولة المحلية.

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تابع البث المباشر لمباراة ليفربول ضد إيفرتون اليوم الأحد 5 / 1 / 2020 | متابعة مباريات كأس الإتحاد الإنجليزي:

تنطلق أحداث المواجهة المرتقبة بين ليفربول وايفرتون اليوم الأحد في الدور الرابع من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي في تمام الساعة 6:00 مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والساعة 7:00 مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة والدوحة، والساعة 8:00 مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، شاهد البث المباشر لمباراة LIVERPOOL على رابط يوتيوب بدون تقطيع.

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وايفرتون اليوم الأحد في كأس الإتحاد الإنجليزي بث مباشر على KOOORA 4 LIVE:

من المتوقع أن يمنح الألماني يورجن كلوب لاعبيه الأساسيين فرصة للراحة في مباراة اليوم ضد ايفرتون والدفع ببعض اللاعبين الاحتياطي خلال المباراة، حيث يتوقع أن يبدأ بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أدريان.

خط الدفاع: ميلنر، هوفر، جوميز، ويليامز.

خط الوسط: لالانا، جونز، مينامينو.

خط الهجوم: ماني، إليوت، أوريجي.

في المقابل يتوقع أن يبدأ فريق ايفرتون مباراة اليوم ضد ليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: بيكفورد.

خط الدفاع: كولمان، ياري مينا، مايكل كين، لوكاس دينييه.

خط الوسط: فابيان ديلف، شنايدرلين، دوارتي، سيديبي.

خط الهجوم: كالفيريت لوين، ريتشارليسون.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد إيفرتون في بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي على كورة ستار بدون تقطيع (NOW):

يمكنكم متابعة بث مباشر لمباراة ليفربول ضد إيفرتون اليوم الأحد عبر قناة BEIN SPORTS HD 3 بتعليق عصام الشوالي، كما يمكن مشاهدة البث المباشر عبر روابط البث المتوفرة على موقعنا الفجر الرياضي، بدون تقطيع وبجودة تناسب جميع السرعات.







