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بمناسبة أعياد الميلاد.. توزيع طن لحوم على الأخوة الأقباط بكفرصقر وأولاد صقر في الشرقية
الأحد 05/يناير/2020 - 05:31 م
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سمر السيد
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أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن وحدة أبناء الوطن من مسلمين ومسيحيين ستظل صامدة وباقية لتساهم في الحفاظ على أمن وإستقرار البلاد ودفع عجلة البناء والتنمية لبناء مصر الجديدة التي نحلم بها.
وبهذ المناسبة وفي إطار الاستعداد لإستقبال عيد الميلاد المجيد ومشاركة الأخوه الاقباط فرحتهم باعيادهم تم توزيع طن لحوم علي الاسر الاكثر احتياجا مقدمة من جمعية الاورمان وتحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعي.
صرح الأستاذ محمد كمال الحجاجى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأنه تم توزيع طن لحوم على 500 اسره ضمن الاسر الاكثر احتياجا من الاخوة الاقباط وذلك بكنيسة ملاك ميخائيل بمركز كفر صقر وكنيسة مارمينا بمركز أولاد صقر بمناسبة عيد الميلاد المجيد بالتعاون مع جمعية الأورمان بالشرقية.
عبر الاخوة الاقباط عن فرحتهم وسعادتهم مقدمين الشكر للمحافظ ومديريه التضامن الاجتماعي والجمعيات الاهلية النشطة والمساندة للفئات الأكثر احتياجًا.
وبهذ المناسبة وفي إطار الاستعداد لإستقبال عيد الميلاد المجيد ومشاركة الأخوه الاقباط فرحتهم باعيادهم تم توزيع طن لحوم علي الاسر الاكثر احتياجا مقدمة من جمعية الاورمان وتحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعي.
صرح الأستاذ محمد كمال الحجاجى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأنه تم توزيع طن لحوم على 500 اسره ضمن الاسر الاكثر احتياجا من الاخوة الاقباط وذلك بكنيسة ملاك ميخائيل بمركز كفر صقر وكنيسة مارمينا بمركز أولاد صقر بمناسبة عيد الميلاد المجيد بالتعاون مع جمعية الأورمان بالشرقية.
عبر الاخوة الاقباط عن فرحتهم وسعادتهم مقدمين الشكر للمحافظ ومديريه التضامن الاجتماعي والجمعيات الاهلية النشطة والمساندة للفئات الأكثر احتياجًا.
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