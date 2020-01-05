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بمناسبة أعياد الميلاد.. توزيع طن لحوم على الأخوة الأقباط ‏بكفرصقر وأولاد صقر في الشرقية‎

الأحد 05/يناير/2020 - 05:31 م
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بوابة الفجر
سمر السيد
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أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن وحدة أبناء الوطن من مسلمين ‏ومسيحيين ستظل صامدة وباقية لتساهم في الحفاظ على أمن وإستقرار البلاد ودفع ‏عجلة البناء والتنمية لبناء مصر الجديدة التي نحلم بها.‏‎ ‎
وبهذ المناسبة وفي إطار الاستعداد لإستقبال عيد الميلاد المجيد ومشاركة الأخوه الاقباط ‏فرحتهم باعيادهم تم توزيع طن لحوم علي الاسر الاكثر احتياجا مقدمة من جمعية ‏الاورمان وتحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعي.‏

صرح الأستاذ محمد كمال الحجاجى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأنه تم توزيع طن ‏لحوم على 500 اسره ضمن الاسر الاكثر احتياجا من الاخوة الاقباط وذلك بكنيسة ملاك ميخائيل بمركز كفر ‏صقر وكنيسة مارمينا بمركز أولاد صقر بمناسبة عيد الميلاد المجيد بالتعاون مع ‏جمعية الأورمان بالشرقية.

عبر الاخوة الاقباط عن فرحتهم وسعادتهم مقدمين الشكر للمحافظ ومديريه التضامن الاجتماعي والجمعيات الاهلية ‏النشطة والمساندة للفئات الأكثر احتياجًا.‏
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مصر اقباط اعياد الميلاد اخبار

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