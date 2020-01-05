تشكيل ليفربول الرسمي ضد إيفرتون.. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر رابط مجاني watch live

أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق إيفرتون في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : أدريان.

خط الدفاع : ويليامز ، فيليبس ، جوميز ، ميلنر ، تشارفيا.

خط الوسط : ادم لالانا ، جونز ، إيليوت ، مينامينو.

خط الهجوم : اوريجي.





‏ بينما تأتي التشكيلة الأساسية لفريق ايفرتون :-





بيكفورد ، كولمان ، هولجيت ، ياري مينا ، لوكاس دينيه ، شنايدرلين ، سيجوردسون ، سيديبي ، والكوت ، ريتشارليسون ، كولفريت لوين.





وفضل يورجن كلوب إراحة جميع اللاعبين الأساسيين في الفريق من أجل الاستعداد للمباراة المقبلة ضد فريق توتنهام هوتسبير في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.







