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"الصدر" يوجه رسالة عاجلة إلى مجلس النواب العراقي

الأحد 05/يناير/2020 - 05:14 م
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زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
الفجر
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طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مساء اليوم الأحد، في رسالة عاجلة موجهة إلى مجلس النواب العراقي بغلق المقرات العسكرية الأمريكية والسفارة الأمريكية وإلغاء الاتفاقية الأمنية، وشدد عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": على تجريم التواصل مع الحكومة الأمريكية والمعاقبة عليه.

كما أكد زعيم التيار الصدري، على ضرورة إسناد الجيش العراقي والقوات الأمنية بالمقاومة الوطنية المنضبطة؛ لحماية سيادة العراق وحدوده وسمائه.

وطالب الصدر بمقاطعة المنتوجات الأمريكية، داعيا الفصائل العراقية والمقاومة بالخصوص والفصائل خارج العراق إلى اجتماع فوري لإعلان عن تشكيل "أفواج المقاومة الدولية"، وأنهى بالقول: "وإذا لم يقم البرلمان بذلك فلنا تصرف أكبر".

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، قد أوصى البرلمان العراقي، باتخاذ "إجراءات عاجلة لإنهاء وجود القوات الأجنبية على الأراضي العراقية".

وانعقدت اليوم، جلسة استثنائية لمجلس النواب العراقي، بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال؛ لمناقشة القصف الأمريكي في مطار بغداد.

ويذكر أن مهندس العمليات السرية لطهران بالخارج "سليماني"، قتل في ضربة أمريكية بطائرة مسيرة على موكبه بمطار بغداد الدولي فجر يوم الجمعة، وقضى معه نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبومهدي المهندس، برفقة 4 ضباط إيرانيين، وقادة في الحشد.

وبسب الضربة الأمريكية، توعدت ميليشيات الحشد بقيادة هادي العامري خلال التشييع في بغداد يوم أمس السبت، لا سيما كتائب حزب الله العراق، وعصائب أهل الحق برد موجع على تلك الضربة.

كما توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بـ"رد قاس" إذا هاجمت إيران القواعد الأمريكية بالمنطقة أو مواطنين أمريكيين.

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الكلمات المفتاحية

مجلس النواب العراقي سليماني العراق الصدر

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