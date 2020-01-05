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محافظ البحيرة يوقع بروتوكولا مع الاتصالات لتنفيذ مشروع التحول الرقمي (صور)

الأحد 05/يناير/2020 - 05:26 م
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بوابة الفجر
إسلام أمين
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وقع اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بروتوكول تعاون لتنفيذ البنية التحتية للاتصالات لمشروع التحول الرقمي لميكنة كافة القطاعات الحكومية بين المحافظة والشركة المصرية للاتصالات، ويمثلها المهندس عبد الستار الشيخ نائب الرئيس التنفيذي لشئون المناطق، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويمثلها الدكتور عبد العظيم غنيم مساعد وزير الاتصالات.

يهدف البروتوكول إلى تنفيذ مشروع التحول الرقمي وميكنة إدارات ديوان عام المحافظة ومجالس المدن والمديريات، انطلاقًا من الدور الذي تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ودعم الخطة الإستراتيجية للدولة لإتمام عملية التحول الرقمي وميكنة القطاعات الحكومية بالدولة بما يؤدي إلى تقديم خدمات أفضل للمواطن المصري.

وأكد محافظ البحيرة، على أهمية التحول الرقمي في توفير التكلفة والجهد وتحسين الكفاءة التشغيلية وتحسين الجودة وتبسيط الإجراءات للحصول علي الخدمات المقدمة للمستفيدين وخلق فرص لتقديم خدمات إبداعية ومبتكرة غير تقليدية وتمكين المؤسسات من التوسع والانتشار للوصول إلي شريحة أكبر من المواطنين وتحقيق الحوكمة وترشيد النفقات.

وأشار إلى أن التحول الرقمي يعد عقل الدولة سيتيح تحقيق التنمية المستدامة وتوفير كافة الخدمات بطريقة مميزة وبسهولة ويسر، وأن المحافظة منذ اللحظة الأولي سعت إلي تمهيد البيئة الخصبة للتحول الرقمي من خلال إنشاء البنية التحتية وتنفيذ المرحلة الأولي من المشروع بعدد 50 موقع تمثلت في إدارات ونيابات المرور وبعض مكاتب التوثيق والنيابات الكلية والمحاكم.

وأضاف "أمنه" أن قطاع التعليم بالمحافظة شهد مد كابلات الفيبر لعدد 100 مدرسة ثانوي وإنشاء البنية التحتية لها وتوصيل خدمة الإنترنت لعدد 63 مدرسة وتوزيع عدد 31 ألف تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي العام الماضي ولتفعيل منظومة الشباك الواحد تم إنشاء عدد 15 مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين بمراكز المحافظة لربطها إلكترونيًا بجميع الإدارات بالمراكز والمدن.

ووجه محافظ البحيرة، بضرورة تقديم كافة سبل الدعم والإمكانيات اللازمة لبدء تنفيذ المشروع داخل المحافظة مؤكدًا أهمية منظومة التحول الرقمي كونها أحد أهم محاور تطوير الخدمات الحكومية، ضمن مساعي الدولة للإصلاح الإداري وتحسين أداء الهيئات الحكومية ورفع جودة الخدمات التي تقدمها للجمهور.
محافظ البحيرة يوقع بروتوكولا مع الاتصالات لتنفيذ مشروع التحول الرقمي (صور)
محافظ البحيرة يوقع بروتوكولا مع الاتصالات لتنفيذ مشروع التحول الرقمي (صور)
محافظ البحيرة يوقع بروتوكولا مع الاتصالات لتنفيذ مشروع التحول الرقمي (صور)
محافظ البحيرة يوقع بروتوكولا مع الاتصالات لتنفيذ مشروع التحول الرقمي (صور)
محافظ البحيرة يوقع بروتوكولا مع الاتصالات لتنفيذ مشروع التحول الرقمي (صور)
محافظ البحيرة يوقع بروتوكولا مع الاتصالات لتنفيذ مشروع التحول الرقمي (صور)
محافظ البحيرة يوقع بروتوكولا مع الاتصالات لتنفيذ مشروع التحول الرقمي (صور)
محافظ البحيرة يوقع بروتوكولا مع الاتصالات لتنفيذ مشروع التحول الرقمي (صور)
محافظ البحيرة يوقع بروتوكولا مع الاتصالات لتنفيذ مشروع التحول الرقمي (صور)
محافظ البحيرة يوقع بروتوكولا مع الاتصالات لتنفيذ مشروع التحول الرقمي (صور)
محافظ البحيرة يوقع بروتوكولا مع الاتصالات لتنفيذ مشروع التحول الرقمي (صور)
محافظ البحيرة يوقع بروتوكولا مع الاتصالات لتنفيذ مشروع التحول الرقمي (صور)
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