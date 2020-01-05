نادية سلامة تنجو من موت محقق إثر حريق شقتها بأكتوبر.. وتُصاب بـ"اختناق وكدمات" (صور)

نجت الفنانة نادية سلامة من موت محقق بعد احتراق شقتها بحي دريم لاند بمدينة السادس من أكتوبر، ما أصابها باختناق، وذلك عقب التهام النيران شقتها بالكامل من ملابس ومتعلقات وأجهزة منزلية ومجوهرات.





وأكدت المعاينة الأولية للحادث أن سبب حريق شقة نادية سلامة يرجع لانفجار التدفئة (الدفاية) أثناء تشغيلها مما أحدث ماسًا كهربائيًا لتشتعل النيران في جميع أرجاء الشقة ولا وجود لأية شبهة جنائية، وذلك في الوقت الذي كانت تُحضر فيه نادية سلامة بعض المتعلقات من سيارتها لتفاجىء بانفجار شديد صادر من شقتها.





وتلقت الحماية المدنية بمدينة 6 أكتوبر بلاغًا بنشوب حريق بإحدى الشقق السكنية بحي دريم لاند، وتم الدفع سريعًا بـ 3 سيارات إطفاء وفرض كردون أمني بمحيط شقة نادية سلامة الذي حدثت فيه الانفجار، وتم السيطرة على الحريق محاصرة النيران قبل امتدادها للشقق المجاورة.





وتعرضت نادية سلامة لحالة من الاختناق وكدمات أثناء محاولاتها إخراج بعض محتويات الشقة قبل أن تلتهما النيران، وتم على الفور نقلها إلى مستشفى الصفا بأكتوبر لتلقي العلاج، بإرادة الله عز وجل تصادف عدم تواجد الفنانة نادية سلامة داخل الشقة.





وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة وتباشر النيابة العامة التحقيقات.









أبرز المعلومات عن الفنانة نادية سلامة: