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أمين "مستقبل وطن": مستعدون للانتخابات بكل قوة
الأحد 05/يناير/2020 - 05:24 م
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إسلام شعراوي
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قال المستشار عصام هلال عفيفي، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، إن الحزب مُستعد لخوض الاستحقاقات الدستورية المقبلة، بكل قوة من انتخابات برلمانية ومحلية وشيوخ.
وأضاف "هلال"، في تصريح إلى "الفجر"، أن الحزب وضع العديد من الخطط الاستراتيجية استعدادًا للاستحقاقات الدستورية، لإعداد وتكوين كوادر سياسية شبابية، وتأهيلهم وتدريبهم على خوض الانتخابات في المقام الأول.
وأضاف "هلال"، في تصريح إلى "الفجر"، أن الحزب وضع العديد من الخطط الاستراتيجية استعدادًا للاستحقاقات الدستورية، لإعداد وتكوين كوادر سياسية شبابية، وتأهيلهم وتدريبهم على خوض الانتخابات في المقام الأول.
وتابع أنه تم عقد سلسلة دورات تدريبية حول ممارسة العمل بالمجالس النيابية أو المحلية أو الشيوخ، لافتا إلى أن الحياة السياسية في مصر، تتعافى وتتطور بشكل ملحوظ، بعد أن كانت في مرحلة ركود في العقود السابقة.
ونوه بأن قانون المحليات الجديد، لا يوجد به ما يضمن تحقيق اللامركزية، بالإضافة إلى أنه غير مواكب للمُتغيرات التي طرأت على الساحة السياسية، وأن المجالس المحلية بالدستور القديم، كانت جزءًا من السلطة التنفيذية ولكن بمشروع القانون الحالي، أصبحت مُستقلة ومُنفصلة عن الجهات التنفيذية لأنها جهة رقابية لا يجب أن تكون خاضعة لها.
واختتم بأن "حزب مستقبل وطن أعلن إعداد مشروع قانون جديد للإدارة المحلية وسيتم تقديمه للبرلمان خلال الفترة المُقبلة".
ونوه بأن قانون المحليات الجديد، لا يوجد به ما يضمن تحقيق اللامركزية، بالإضافة إلى أنه غير مواكب للمُتغيرات التي طرأت على الساحة السياسية، وأن المجالس المحلية بالدستور القديم، كانت جزءًا من السلطة التنفيذية ولكن بمشروع القانون الحالي، أصبحت مُستقلة ومُنفصلة عن الجهات التنفيذية لأنها جهة رقابية لا يجب أن تكون خاضعة لها.
واختتم بأن "حزب مستقبل وطن أعلن إعداد مشروع قانون جديد للإدارة المحلية وسيتم تقديمه للبرلمان خلال الفترة المُقبلة".
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