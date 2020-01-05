أمين "مستقبل وطن": مستعدون للانتخابات بكل قوة

أن الحياة السياسية في مصر، تتعافى وتتطور بشكل ملحوظ، بعد أن كانت في مرحلة ركود في العقود السابقة.



ونوه بأن قانون المحليات الجديد، لا يوجد به ما يضمن تحقيق اللامركزية، بالإضافة إلى أنه غير مواكب للمُتغيرات التي طرأت على الساحة السياسية، وأن المجالس المحلية بالدستور القديم، كانت جزءًا من السلطة التنفيذية ولكن بمشروع القانون الحالي، أصبحت مُستقلة ومُنفصلة عن الجهات التنفيذية لأنها جهة رقابية لا يجب أن تكون خاضعة لها.



واختتم بأن "حزب مستقبل وطن أعلن إعداد مشروع قانون جديد للإدارة المحلية وسيتم تقديمه للبرلمان خلال الفترة المُقبلة".

وتابع أنه تم عقد سلسلة دورات تدريبية حول ممارسة العمل بالمجالس النيابية أو المحلية أو الشيوخ، لافتا إلى