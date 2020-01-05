تواصل أعمال تجديد ورفع المخلفات من الترع والمصارف بالبحيرة (صور)

أكد المهندس عامر شكري مدير مديرية الري بالبحيرة، إنهاء أعمال الإصلاحات الميكانيكية والكهربية لقنطرة حجز دنشال على ترعة الخندق الشرقي بالكيلو 26 بمعرفة فرقة الصيانة، كما تم متابعه أعمال مراشمة ودهان البوابة اليمنى لحجز الكيلو 37 على ترعة الحاجر وبوابة ترعه جنابية المشرقي بالإدارة العامة لري النوبارية.



كما أكد علي تواصل أعمال إحلال وتجديد المغذى الأخير على ترعة أمين سيد احمد بزمام هندسه ري أبوالمطامير تفتيش ري الحاجر، وكذا أعمال رفع المخلفات من أمام تغطية كيلو 3.3 على ترعة النجيلة بهندسة ري كوم حمادة.



وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة اليومية لحاله المصارف والمجارى المائية بنطاق المحافظة من حيث حاله التطهيرات ومناسيب المياه بها للحفاظ عليها من التلوث، وكذا التنسيق والمتابعة المستمرة من إدارة الري والصرف لأعمال الإحلال والتجديد وتطهير ورفع المخلفات أولًا بأول وإزالة أي مخلفات من أكوام الحشائش والبوص والهيش وغيرها، للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.