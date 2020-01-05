كاف يدعو "البلدوزر" لحضور حفل الأفضل في إفريقيا

وجه الاتحاد الافريقی لكرۃ القدم الدعوة إلى مجدى عبدالغنى بصفتة رئيس جمعية اللاعبين المحترفين بمصر وعضو القسم الافريقى والاعب الدولى وذالك لحضور حفل الافضل بإفريقيا لعام 2019 الذي سيقام بالباتروس بسهل حشيش في الغردقة يوم 7 يناير المقبل.





وتستعد مدينة الغردقة لاستضافة النسخة الـ 28 من حفل توزيع جوائز الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" والمحدد لها بعد غدا الثلاثاء السابع من يناير الجاري والذي سيشهد الاعلان عن هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب في افريقيا لعام 2019، ويتنافس عليها نجوم الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج"، وهم المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، وزميله ساديو ماني، والجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي.





وأكد عبدالغني أنه سوف يسافر غدا للغردقة لحضور حفل الافضل وأعرب عن ثقته بان حفل الأفضل هذا العام سيكون الاجمل والأروع فى تاريخ المسابقة بفضل الترتيبات عالية المستوى للحفل والأهم إقامته بمصر بالغردقة لان مصر عندما تنظم حدث فانة يظهر في أفضل صورة .





واضاف أنه تم دعوته بصفتة رئيس جمعية اللاعبين المحترفين التى هى شريك اساسى فى هذا الحفل لانها تقوم بالمشاركة فى هذ الاختيار واتمنى ان تذهب الجائزة لنجم مصر والعرب محمد صلاح برغم المنافسة الشديدة مع مانى ومحرز .



