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محافظ قنا: تخصيص 19 مليون جنيهًا للمشروعات التنموية في فرشوط

الأحد 05/يناير/2020 - 05:13 م
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أرشيفية
أرشيفية
بسام عبدالحميد
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قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أن إجمالي تكلفة المشروعات التنموية في الخطة الجديدة لمركز فرشوط، تصل إلى ١٩ مليون و٤٠٠ ألف جنيه ثم استمع المحافظ إلى تعقيب أهالي المدينة ورأيهم حول تلك المشروعات.

وأكد الداودي أن الدولة تضع محافظة قنا نصب أعينها وتقوم بتمويل تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والإنتاجية بها لتكون نموذجا لباقى محافظات الصعيد.

وتابع أن المحافظة حريصة على إشراك المواطنين فى اختيار المشروعات ذات الأولوية وتنفيذها ضمن الخطط السنوية للمحافظة بإعتبارهم الأداة الاسترشادية للأجهزة التنفيذية ومتخذي القرار في وضع الخطط التنموية التي تمس احتياجات المواطن الرئيسية.


فيما اعرب المواطنين عن رضاهم عن المشروعات التى تم اختيارها بإستثناء عدد من المواطنين والذين ابدوا رغبتهم فى اضافة بعض المشروعات على الخطة ومن جانبه وعدهم المحافظ بدراسة مقترحاتهم.


عقد اللواء اشرف الداودى محافظ قنا جلسة حوار مجتمعى مع اهالى مدينة فرشوط وقراها بهدف مراجعة وتحديد مشروعات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر والتى سيتم تنفيذها خلال العام المالى ٢٠٢٠- ٢٠٢١.

جاء ذلك بحضور حازم عمر نائب المحافظ، ومسئولى الأجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية وأهالى مدينة فرشوط والقرى التابعة لها.
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الكلمات المفتاحية

مصر مشروعات تنموية محافظ قنا اخبار

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