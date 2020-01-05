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متحدث الجيش الليبي يكشف الهدف من استهداف الكلية العسكرية

الأحد 05/يناير/2020 - 05:12 م
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المسماري
المسماري
رقية جمال
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قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن استهدف الكلية العسكرية في طرابلس، أمس، لإخماد ثورة الشباب في طرابلس، ومنعهم من التظاهر ضد التدخل التركي.

وأكد "المسماري"، خلال مؤتمر صحفي المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن القيادة العامة مستعدة لعلاج الحرجي، ونحن اعتدنا على مثل هذه العمليات الإرهابية من التنظيمات المتطرفة.

وتابع أنه "تحدثنا قبل أسبوع عن أن هناك انعطاف في العمليات في طرابلس، بدخول إرهابيين انتحاريين في ساحات القتال، وقتلنا ثلاث انتحاريين كانوا يرتدوا أحزمة ناسفة، وفككنا ملغمات كانت في طريق المطار، وهذه الأساليب كلها كانت في بني غازي، ولكنها ظهرت في طرابلس بعد التدخل التركي، ونقل إرهابيين من سوريا إلى ليبيا".

وناشد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، الأهالي في طرابلس بتوخي الحيطة والحذر والابتعاد عن الإرهابيين والتزام الهدوء والبيوت، حتى لا يتضرروا من أفعال الإرهابيين المجرمين.

وأوضح أن هناك طائرة مسيرة تركية غارت على بعض المواقع في قاعدة جوية فجر اليوم.
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