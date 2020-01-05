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الرجاء يضم مدافع الاسماعيلي السابق

الأحد 05/يناير/2020 - 04:17 م
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بوابة الفجر
أحمد تيتو
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نجح نادي الرجاء المطروحي برئاسة سعد صندوق في إبرام ثالث صفقات الفريق الشتوية حيث نجح في التعاقد مع عبد الحميد سامي مدافع الأسماعيلي السابق لمدة موسم ونصف وجاء التوقيع الرسمى فى حضور مسئولي الرجاء ووكيل الاعب وذلك لتدعيم خط دفاع الفريق.

يذكر أن صفقة سامي هي ثالث صفقات الفريق حيث تعاقد من قبل مع كريم خميس، ووائل فراج.

يذكر أن نادي الرجاء قد نجح في الحصول 16نقطة بعد إنتهاء مباريات الدور الأول لمباريات المجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني محتلا بهم الخامس بعد فوز في4 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر في 3 مباريات.

نجح لاعبية في إحراز 14 هدف في الجولات العشرة ومني مرماة بـ 14 هدف .


وكان قد تنازل الفريق المطروحي علي خدمات اللاعب إسلام جابر لصالح فريق الداخلية ليتبقي في قائمة الفريق 24 لاعب وهم :عمرو شعبان، وإبراهيم عيسي، ومحمد الموجي لحراسة المرمي، وسعيد أحمد، ومحمد إسماعيل، ومحمد باستن، وأمير صابر، وهشام صلاح، وأحمد إسماعيل، وحمد علي، وإبراهيم جمال، ومحمود قرني، وبلال جمال، وعبد الرحمن بودي، وغريب ياسر، وأكثم سمير، وإبراهيم رخا، ورزق عبد الحليم، وخالد أبو زيادة، ومحمد حمبوزو، وعزت جمال، ومحمود عبد العاطي، وإسلام جمارك، وعبد الرحمن السويسي .
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