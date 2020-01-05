تأجيل انطلاق الدور الثانى من دوري الممتاز "ب"



قرر مجلس إجارة اتحاد الكرة المصري تأجيل انطلاق مباريات الدور الثانى من دوري الممتاز "ب" للموسم الحالي 2019/2020 بالثلاث مجموعات لمدة أسبوع.



ووفقا للموعد الجديد ستنطلق مباريات الدور الثاني للممتاز لتقام أيام 19 و 20 و 21 يناير الحالي.



وجاء قرار لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري وذلك نظرا لانتهاء مباريات الأدوار التمهيدية ببطولة كأس مصر بجانب إتاحة الفرصة للأندية لفترة القيد الشتوية يناير 2020 .



ومن المنتظر أن يتم إرسال جداول، مباريات، الدور الثاني، خلال الفتره المقبلة، حيث يتصدر البنك الأهلي، المجموعة الأولى، وسيراميكا، المجموعة الثانية، وفاركو المجموعة الثالثة.



