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تأجيل انطلاق الدور الثانى من دوري الممتاز "ب"

الأحد 05/يناير/2020 - 04:15 م
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بوابة الفجر
محمد الحسيني
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قرر مجلس إجارة اتحاد الكرة المصري تأجيل انطلاق مباريات الدور الثانى من دوري الممتاز "ب" للموسم الحالي 2019/2020 بالثلاث مجموعات لمدة أسبوع.

ووفقا للموعد الجديد ستنطلق مباريات الدور الثاني للممتاز لتقام أيام 19 و 20 و 21 يناير الحالي.

وجاء قرار لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري وذلك نظرا لانتهاء مباريات الأدوار التمهيدية ببطولة كأس مصر بجانب إتاحة الفرصة للأندية لفترة القيد الشتوية يناير 2020 .

ومن المنتظر أن يتم إرسال جداول، مباريات، الدور الثاني، خلال الفتره المقبلة، حيث يتصدر البنك الأهلي، المجموعة الأولى، وسيراميكا، المجموعة الثانية، وفاركو المجموعة الثالثة.

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