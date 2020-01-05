الفلسطينيون يواجهون عقبات متزايدة أمام الاحتجاج السلمي





تم اعتقال عبد الله أبو رحمة، على أيدي الجنود الإسرائيليين ثماني مرات خلال السنوات الـ 15 الماضية، حيث أمضى أسابيع أو شهور في السجن، ودفع غرامات عشرات الآلاف من الدولارات لتنظيم الاحتجاجات.وإنه من بين عدد متزايد من الفلسطينيين الذين اعتنقوا وسائل غير عنيفة للاحتجاج على الحكم العسكري الإسرائيلي وتوسيع المستوطنات، والذين يجدوا بشكل متزايد طرق المعارضة هذه محجوبة.وتقول إسرائيل إنه يجب على الفلسطينيين معالجة مظالمهم في محادثات السلام. ولكن المفاوضات توقفت قبل أكثر من عقد، وموقف الحكومة الحالية من القضايا الأساسية مرفوض من قبل الفلسطينيين ومعظم المجتمع الدولي.وقالت منظمة رصد حقوق الإنسان في تقرير أصدرته الشهر الماضي، إنه بعد مرور أكثر من 50 عامًا على احتلالها للضفة الغربية، لا تزال إسرائيل تحرم الفلسطينيين من الحقوق المدنية بشكل منهجي، بما في ذلك الحق في التجمع. كما كثفت إسرائيل حملتها ضد حركة المقاطعة الدولية بقيادة فلسطين، وقد تبنت الولايات المتحدة ودول أخرى تشريعات لقمعها.كما رفضت إسرائيل بشدة المحاولات الفلسطينية لطلب التعويض في المحكمة الجنائية الدولية، وفي الشهر الماضي، وبعد تحقيق أولي مدته خمس سنوات، قالت المحكمة إنها مستعدة لفتح تحقيق كامل في انتظار صدور حكم بشأن الولاية الإقليمية. ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار المحكمة بأنه "معاداة للسامية".وقال عمر شاكر، مدير مكتب منظمة رصد حقوق الإنسان لإسرائيل وفلسطين، إن إسرائيل "أعلنت جميعها معارضة فلسطينية للتمييز المنهجي الذي يواجهونه غير الشرعي". وتم ترحيل شاكر نفسه من إسرائيل في نوفمبر بسبب دعمه المزعوم لحركة المقاطعة.وإذا نجحت في حظر أشكال الدعوة السلمية، كما يقول، فإن إسرائيل "لن تترك للفلسطينيين فعليًا أي خيار سوى الخضوع لنظام القمع المنهجي أو العنف".ولعقود من الزمن، كان الفلسطينيون يسمونهم إرهابيين بسبب كفاحهم المسلح ضد إسرائيل، والذي شمل التفجيرات الانتحارية وغيرها من الهجمات على المدنيين.وفي ذروة الانتفاضة الثانية، والانتفاضة العنيفة في أوائل العقد الأول من القرن العشرين، ولعدة سنوات تساءل المراقبون عن سبب عدم وجود "غاندي فلسطيني".وأحد المرشحين لهذا اللقب قد يكون أبو رحمة، الذي نظم لعدة سنوات احتجاجات أسبوعية خارج قريته بيلين بالضفة الغربية ضد الجدار العازل الإسرائيلي المثير للجدل.وتقول إسرائيل إن الحاجز ضروري للأمن، ولكن كان من شأنه عزل سكان القرية عن أراضيهم. وفي النهاية، أجبر المتظاهرون السلطات على إعادة توجيه الجدار بعد صدور أمر من المحكمة.وكثيرا ما شهدت الاحتجاجات شبان فلسطينيين يرشقون قوات الأمن الإسرائيلية بالحجارة، الذين ردوا بالغاز المسيل للدموع والرصاص المغلف بالمطاط.وعلى مر السنين تم اتهامه بدخول منطقة عسكرية مغلقة - بالإشارة إلى الأرض خارج القرية - وإعاقة عمل الجنود الذين كانوا يشرفون على بناء السياج.وفي عام 2009، وُجهت إليه تهمة تخزين الأسلحة بعد أن جمع قنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقها الجنود الإسرائيليون وعرضها.وبعد ذلك قضى عقوبة بالسجن لمدة 16 شهرًا بعد أن أدانته محكمة عسكرية بالتحريض والمشاركة في الاحتجاجات غير القانونية.وصرحت منظمة رصد حقوق الإنسان أن إسرائيل تعتمد على أوامر عسكرية كاسحة، يعود الكثير منها إلى حرب الشرق الأوسط عام 1967، عندما استولت على الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة، وهي الأراضي التي يريدها الفلسطينيون لدولتهم المستقبلية.وأضافت إنه يمكن سجن المدنيين لمدة تصل إلى 10 سنوات لحضورهم تجمعات سياسية لأكثر من 10 أشخاص أو لعرضهم أعلام أو رموز سياسية دون موافقة الجيش. وأضاف أن الأوامر العسكرية تحظر 411 منظمة، بما في ذلك كل حركة سياسية كبرى.وردًا على أسئلة حول تقرير منظمة رصد حقوق الإنسان، والقيود المفروضة على الاحتجاجات، واتهمت وزارة الخارجية الإسرائيلية القيادة الفلسطينية بالسعي إلى "مهاجمة إسرائيل في الساحة الدولية" بدلًا من محاولة إنهاء النزاع من خلال المفاوضات. وانهارت محادثات السلام بعد انتخاب نتنياهو في عام 2009.وفي سبتمبر، تعهد بضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، وهي خطوة من شأنها أن تقضي بالتأكيد على الأمل المتبقي في إقامة دولة فلسطينية.كما قامت السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وحركة المقاومة الإسلامية حماس، التي تحكم غزة، بقمع المعارضة في السنوات الأخيرة.ويحظر قانون عام 2017 دخول الأجانب الذين طالبوا بالمقاطعة الاقتصادية لإسرائيل أو مستوطناتها، واحتجت إسرائيل بالقانون عندما رحلت شاكر وعندما رفضت الدخول إلى عضوين في الكونغرس الأمريكي إلهان عمر وراشدة طالب في وقت سابق من هذا العام.وفي شهر مايو، أقر المشرعون الألمان قرارًا شجب حركة المقاطعة ووصفوا أساليبها بأنها معادية للسامية. ووافق مجلس النواب الأمريكي على قرار يعارض حركة المقاطعة في يوليو.