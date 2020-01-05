Advertisements
Advertisements
Advertisements

تشكيل طنطا أمام الزمالك.. مشاهدة مباراة الزمالك اون سبورت بث مباشر

الأحد 05/يناير/2020 - 04:04 م
Advertisements
بوابة الفجر
هاني عصام
Advertisements
أعلن أيمن المزين، المدير الفني للفريق الآول لكرة القدم بنادي طنطا، عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة الزمالك، المقرر اقامتها بعد قليل، على ستاد غزل المحلة، ضمن مباريات الاسبوع الثاني عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي؛-

حراسة المرمى : علي فرج
خط الدفاع : ايهاب سمير، محمد العشري، سليمان عبدربه، محمد الشاذلي
خط الوسط : حسام غالي، محمود كابونجا، وليد عادل
خط الهجوم: أحمد فهمي، اونش، احمد الالفي.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. صفقة الأهلي المُنتظرة تخرج إلي النور وتقارير سعودية تؤكد إتمامها

منذ حوالي 5 ساعات

تبدأ غدا.. الأرصاد تحذر من موجة طقس عنيفة

منذ ساعة و 15 دقيقة

شوبير يفجر مفاجأة عن صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أزمة في الأهلي بسبب فايلر

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الأهلي يحل أزمة قيد "كهربا"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي مؤكداً تصريحات مرتضي منصور: تعرضنا للسحر في أفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

ريال مدريد يستقر على بديل بنزيما "مفاجأة من العيار الثقيل"

منذ حوالي 6 ساعات

المستشار العسكري لخامنئي يكشف كيفية الرد على مقتل سليماني

منذ أقل من ساعتين

مدرس يتسبب في مصرع تلميذة في القناطر الخيرية

منذ ساعة الا ربع

عروض كارفور اليوم في مصر Carrefour Market في العام الجديد 2020 | خصومات وتخفيضات على جهاز العروسة

منذ يوم

مفاجأة.. فايلر يستقر على مشاركة "كهربا" أمام نادي مصر

منذ ساعة و نصف

عاجل.. ريال مدريد يضم صفقة شتوية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول صورة لـ"اللص" الذي قتل لاقتحام فيلا نانسي عجرم

منذ حوالي 4 ساعات

عرض جديد لإنقاذ صالح جمعة من مذبحة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
12:10 م

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

عاجل.. أول صورة لـ"اللص" الذي قتل لاقتحام فيلا نانسي عجرم

12:40 م

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة

04:44 ص

مدرس يتسبب في مصرع تلميذة في القناطر الخيرية

03:34 م

شوبير يفجر مفاجأة عن صفقة الأهلي الجديدة

11:38 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status