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تشكيل طنطا.. مشاهدة مباراة طنطا ضد الزمالك بالدوري المصري

الأحد 05/يناير/2020 - 04:08 م
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بوابة الفجر
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أعلن أيمن المزين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا ، عن تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وشهد التشكيل عودة علي فرج لحراسة المرمي ، بالأضافة لسليمان عبدربه وغياب محمود مسعود وإسلام طارق ، وجاء تشكيل طنطا ضد الزمالك كالآتي :-

علي فرج ، محمد الشاذلي ، سليمان عبدربه ، محمد العشري ، ايهاب سمير ، حسام غالي ، محمود فرج كابونجا ، وليد عادل ، أحمد الألفي ، أحمد فهمي ، محمد ماججد أونش.

بينما يجلس علي مقاعد البدلاء كلا من :-

محمد فتحي ، محمد حسام الشرخه ، احمد الشناوي ، أحمد قطاوي ، ماريو بيرناردو ، تاديو لوانجا ، عبدالرحمن الدح.

يذكر أن نادي طنطا يستعد لمواجهة الزمالك ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز ، وستقام المباراة بينهم علي ملعب غزل المحلة في تمام الخامسة مساء اليوم.
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