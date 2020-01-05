تشكيل طنطا.. مشاهدة مباراة طنطا ضد الزمالك بالدوري المصري



أعلن أيمن المزين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا ، عن تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.



وشهد التشكيل عودة علي فرج لحراسة المرمي ، بالأضافة لسليمان عبدربه وغياب محمود مسعود وإسلام طارق ، وجاء تشكيل طنطا ضد الزمالك كالآتي :-



علي فرج ، محمد الشاذلي ، سليمان عبدربه ، محمد العشري ، ايهاب سمير ، حسام غالي ، محمود فرج كابونجا ، وليد عادل ، أحمد الألفي ، أحمد فهمي ، محمد ماججد أونش.



بينما يجلس علي مقاعد البدلاء كلا من :-



محمد فتحي ، محمد حسام الشرخه ، احمد الشناوي ، أحمد قطاوي ، ماريو بيرناردو ، تاديو لوانجا ، عبدالرحمن الدح.



يذكر أن نادي طنطا يستعد لمواجهة الزمالك ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز ، وستقام المباراة بينهم علي ملعب غزل المحلة في تمام الخامسة مساء اليوم.