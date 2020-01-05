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كورة لايف plus مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر on sport اونلاين مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا اليوم kora star

الأحد 05/يناير/2020 - 04:02 م
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بوابة الفجر
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 بث مباشر لمباراة الزمالك وطنطا التي تقام مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة مباراة الزمالك وطنطا
يكون موعد مباراة الزمالك وطنطا في الدوري الممتاز في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وأيضًا في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بالإضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطنطا
ستكون مباراة الزمالك وطنطا بالدوري المصري منقولة بشكل حصري عبر قنوات: أون سبورت، تايم سبورت، نايل سبورت.

يدخل الفريق الأبيض المباراة وسط معنويات مرتفعة بعد أن استعاد نغمة الانتصارات عقب الفوز فى الجولة السابقة على أسوان بهدفين نظيفين، رفع بهما رصيده إلى النقطة ١٨ محتلًا بها المركز الرابع، وله لقاء مؤجل مع الأهلى.

استعد الزمالك للمباراة سريعًا من دون راحة نظرًا لضيق الوقت، حيث حرص الفرنسى كارتيرون على عمل استشفاء للاعبين الأساسيين حتى لا يصابوا بحالة من الإجهاد، نظرًا لضغط المباريات، وركز على النواحى التكتيكية فقط فى التدريبات وتجربة الخطة التى سيواجه بها طنطا بعد أن شاهد له مباريات عدة فى الدورى، ووضع مع معاونيه سامى الشيشينى وأمير عبدالعزيز يديه على نقاط القوة والضعف.


ويسعى كارتيرون إلى عمل تشكيل متوازن لتعويض الغيابات الإجبارية، خصوصًا فى خط الوسط بسبب غياب الثنائى الأساسى التونسى فرجانى ساسى وطارق حامد اللذين تعرضا للإيقاف بعد لقاء أسوان بسبب الإنذار الثالث والطرد.


يتوقع أن يلعب الزمالك بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى، محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبدالغني ومحمود حمدي الونش وعبدالله جمعة وأحمد عيد

في الوسط: أحمد سيد زيزو ومحمد حسن وأوناجم

الهجوم: أشرف بن شرقي ويوسف أوباما وعمر السعيد

بينما يدخل فريق طنطا مواجهة الزمالك فى محاولة للهروب من سلسلة النتائج السلبية فى الدورى بعد العديد من التعادلات والهزائم المتتالية، حيث يحتل المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط، جمعها من فوز وحيد وسبعة تعادلات، وتلقى 3 هزائم.

يسعى أيمن المزين، المدير الفنى لفريق طنطا، لتخطى المرحلة الصعبة للفريق بعد الخسارة الأخيرة أمام فريق مصر بهدفين مقابل هدف، ومحاولة تحسين النتائج.

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