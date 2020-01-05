مفاجآت بالجملة في تشكيلة الرسمية الزمالك أمام طنطا.. مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عن تشكيل الفريق لمواجهة طنطا والمقرر لها الخامسة مساء اليوم على ملعب غزل المحلة بالجولة الثانية عشر من الدوري الممتاز.









ويبدأ الفريق المباراة بتشكيل يضم:





حراسة المرمي: محمد صبحي





خط الدفاع: محمد عبد الغني – محمد عبد السلام- احمد عيد – عبد الله جمعة





خط الوسط: محمد حسن – يوسف أوباما – محمد اوناجم – كريم بامبو – اسلام جابر





خط الهجوم: عمر السعيد





فيما يجلس على دكة البدلاء كل من :-

محمد عواد – حسام عبد المجيد – علاء يحيي – احمد زيزو – مصطفي فتحي – اشرف بن شرقي- امام عاشور



