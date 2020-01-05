المجلس الأعلى: الإعلام المصري يتمتع بالحرية

تضمن التقرير السنوي الثاني عن حالة الإعلام في مصر، الذي أعده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فصلًا خاصًا عن الحالة الراهنة في مختلف أنواع الوسائل الإعلامية.



وأكد التقرير أن الإعلام المصري يتمتع بالحرية، وأنه تخطى مرحلة الفوضى التي عانى منها منذ 2011، ويسعى للوصول إلى درجة الاحترافية رغم الصعوبات التي تواجهه في هذا الشأن.



وحدد التقرير الازدواجية التي تحيط بالإعلام المصري، من أنه يملك مؤسسات عريقة لها أصول مالية ضخمة، وتعاني في نفس الوقت من عجز في سداد المرتبات، كما أن الإعلام المصري يضم أجيالًا من كبار الكُتاب والإعلاميين يملكون الاحترافية والمهنية الرفيعة.



وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أعد تقريره السنوي الثاني، لرصد حالة الإعلام في مصر، وهذا لعام 2019، ويرصد حالة حرية الرأي والتعبير للوسائل الإعلامية المختلفة.