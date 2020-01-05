Advertisements
Advertisements
Advertisements

المجلس الأعلى: الإعلام المصري يتمتع بالحرية

الأحد 05/يناير/2020 - 03:58 م
Advertisements
مكرم محمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام
مكرم محمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام
ميسون أبو الحسن
Advertisements
تضمن التقرير السنوي الثاني عن حالة الإعلام في مصر، الذي أعده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فصلًا خاصًا عن الحالة الراهنة في مختلف أنواع الوسائل الإعلامية.

وأكد التقرير أن الإعلام المصري يتمتع بالحرية، وأنه تخطى مرحلة الفوضى التي عانى منها منذ 2011، ويسعى للوصول إلى درجة الاحترافية رغم الصعوبات التي تواجهه في هذا الشأن.

وحدد التقرير الازدواجية التي تحيط بالإعلام المصري، من أنه يملك مؤسسات عريقة لها أصول مالية ضخمة، وتعاني في نفس الوقت من عجز في سداد المرتبات، كما أن الإعلام المصري يضم أجيالًا من كبار الكُتاب والإعلاميين يملكون الاحترافية والمهنية الرفيعة.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أعد تقريره السنوي الثاني، لرصد حالة الإعلام في مصر، وهذا لعام 2019، ويرصد حالة حرية الرأي والتعبير للوسائل الإعلامية المختلفة.
Advertisements

أخبار تهمك

عرض جديد لإنقاذ صالح جمعة من مذبحة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عروض كارفور اليوم في مصر Carrefour Market في العام الجديد 2020 | خصومات وتخفيضات على جهاز العروسة

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يحل أزمة قيد "كهربا"

منذ حوالي 3 ساعات

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. فايلر يستقر على مشاركة "كهربا" أمام نادي مصر

منذ ساعة و نصف

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

منذ حوالي 4 ساعات

المستشار العسكري لخامنئي يكشف كيفية الرد على مقتل سليماني

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول صورة لـ"اللص" الذي قتل لاقتحام فيلا نانسي عجرم

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يستقر على بديل بنزيما "مفاجأة من العيار الثقيل"

منذ حوالي 6 ساعات

تبدأ غدا.. الأرصاد تحذر من موجة طقس عنيفة

منذ ساعة و 20 دقيقة

شوبير يفجر مفاجأة عن صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي مؤكداً تصريحات مرتضي منصور: تعرضنا للسحر في أفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

مدرس يتسبب في مصرع تلميذة في القناطر الخيرية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. صفقة الأهلي المُنتظرة تخرج إلي النور وتقارير سعودية تؤكد إتمامها

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أزمة في الأهلي بسبب فايلر

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. ريال مدريد يضم صفقة شتوية

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
12:10 م

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

عاجل.. أول صورة لـ"اللص" الذي قتل لاقتحام فيلا نانسي عجرم

12:40 م

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة

04:44 ص

مدرس يتسبب في مصرع تلميذة في القناطر الخيرية

03:34 م

شوبير يفجر مفاجأة عن صفقة الأهلي الجديدة

11:38 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status