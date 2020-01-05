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HD يلا كورة مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر Zamalek vs Tanta كورة ستار مشاهدة مباراة الزمالك online بث مباشر اون

الأحد 05/يناير/2020 - 03:49 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز مشاهدة مباريات اليوم 5 من يناير Zamalek vs Tanta يلا كورة مباشر فى مواجهة من منافسات الجولة ال12 في الدور الاول من البطولة المصرية فى تغطية مباشرة لايف للمباراة مشاهدة مباراة الزمالك اليوم مباشر.

 
مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر
مشاهدة مباراة الزمالك مع طنطا فى نقل مباشر مساء اليوم حيث يستضيف ملعب غزل المحلة اللقاء الذى يجمع الفريقين فى منافسات الجولة ال12 من الدور الاول فى بطولة الدورى المصري الممتاز من خلال موقع كورة اون مباشر مشاهدة مباراة اليوم مجانا حيث يسعى الفريقين الى حسم اللقاء بالفوز ومواصلة التقدم والمنافسة فى البطولة المصرية مشاهدة مباريات اليوم لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للقاء.

مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر
كورة مباشر مشاهدة مباريات اليوم مجانا فى خدمة مجانية يقدمها موقع كورة اون لجماهير الفريقين ومتابعى كرة القدم العربية والعالمية فى تغطية حية للمباراة بدون تقطيع بث مباشر لقاء فريق الزمالك ضد طنطا ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز المصري فى تحديث مستمر للمباراة لحظة بلحظة بدون تقطيع.

بطولة الدورى الممتاز المصري
مباراة الزمالك مع طنطا
Zamalek vs Tanta
توقيت الساعة 5:00 مساء بتوقيت فى مصر
توقيت الساعة 6:00 مساء بتوقيت فى السعودية
توقيت الساعة 6:00 مساء بتوقيت فى الأردن
توقيت الساعة 6:00 مساء بتوقيت فى سوريا
توقيت الساعة 6:00 مساء بتوقيت فى فلسطين

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