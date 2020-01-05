"الفجر" تختار هاني يونس أفضل متحدث إعلامي في 2019

أعلن الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لبوابة "الفجر"، اختيار هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أفضل متحدث رسمي في عام 2019.



وأشاد "ثابت" بجهود مستشار رئيس الوزراء، وتواصله طوال الوقت مع مختلف وسائل الإعلام، إلى جانب جهوده الإنسانية ودعمه لبوابة الشكاوى الحكومية في مهامها.



وأعلن الدكتور مصطفى ثابت، تكريم هاني يونس، يوم الأربعاء المقبل، بمقر جريدة الفجر، متمنيًا له مزيدًا من التوفيق في عمله.