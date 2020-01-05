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تعرف على العملية البرمائية التي قامت بها القوات البحرية بالمتوسط (فيديو)
الأحد 05/يناير/2020 - 03:55 م
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هدى عبدالرازق
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قال اللواء بحري محفوظ مرزوق، مدير الكلية البحرية الأسبق، إن تنفيذ القوات البحرية عملية برمائية في إحدى مناطق البحر المتوسط، يعد عملية معقدة، وتحمل رسالة كبيرة بأن القوات المصرية قادرة على تنفيذ مثل تلك العمليات.
وأشار "مرزوق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن هناك عدة قوات شاركت في تنفيذ العملية، حيث انتقلت القوات البحرية من استراتيجيات دفاعية إلى هجومية، مؤكدا أن مصر تمتلك عنصر الردع، وأسلحة حديثة.
وأضاف مدير الكلية البحرية الأسبق، أن التدريبات التي تقوم بها مصر تتميز بالتنوع، وتشارك فيها كل القوات، مؤكدا أن مصر قادرة على حماية حدودها لمسافات طويلة.
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