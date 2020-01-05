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وزير الداخلية الأردني يشيد بتجربة مصر في مكافحة الإرهاب

الأحد 05/يناير/2020 - 03:51 م
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اللقاء
اللقاء
هبة عبد الحفيظ
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استقبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، نظيره الأردني سلامة حماد، الذي يزور القاهرة حاليًا، على رأس وفد أمني رفيع المستوى.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، أوجه التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين، وأساليب تدعيمها، بالإضافة لآخر المستجدات في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب الوزير الأردني، عن تقديره لجهود أجهزة وزارة الداخلية المصرية، في المرحلة الراهنة، ودورها في مجال مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة.

وصرح بأن زيارته للقاهرة، تأتي في إطار العلاقات الوثيقة والتشاور المستمر بين مسئولي البلدين الشقيقين، مؤكدًا اهتمام بلاده بتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية، المشهود لها بالكفاءة في مجالات مكافحة الجريمة والإرهاب، فضلًا عن تطلعه إلى تعزيز قنوات الاتصال وآليات تبادل المعلومات بين الجانبين في ضوء التحديات الأمنية التي تفرضها الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة بعدد من دول المنطقة.

ومن ناحيته، أعرب اللواء محمود توفيق، عن ترحيبه بزيارة الوزير الأردني للقاهرة، لافتا إلى حرص وزارة الداخلية، على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن الأردنية في ضوء العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين.

وأبدى الوزير ترحيبه بتعزيز آليات تبادل الخبرات والمعلومات مع الجانب الأردني، انطلاقًا من إيمان كامل، بأهمية دعم رسالة الأمن والاستقرار في الدول العربية.

كما استعرض الوزير خلال اللقاء، مجمل التطورات الأمنية على الصعيد الإقليمي، وتأثير الصراعات الدائرة في منطقة الشرق الأوسط على انتشار الإرهاب والإيديولوجيات المتطرفة.
 
وشدد على حتمية تضافر الجهود العربية والدولية لمحاصرة الظواهر السلبية كافة، الناجمة عن انتشار الإرهاب والفكر المتطرف في ظل المعطيات والتطورات التي استجدت على الساحة الإقليمية خلال الفترة الماضية.

ونوه الجانبان خلال اللقاء، بتطابق الرؤى فيما يتصل بالتعامل مع التحديات الأمنية الراهنة مع ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور وتبادل المعلومات الأمنية من خلال قنوات الاتصال المعنية.
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