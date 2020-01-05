اونلاين elzamalek مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا kora live بث مباشر الزمالك ضد طنطا يوتيوب اون سبورت الزمالك بث مباشر

الزمالك سيلعب ضد طنطا اليوم في بطوله الدوري المصري الممتاز الساعة 5:00 مساء بتوقيت القاهرة والساعة 6:00 مساء بتوقيت السعودية في إستاد طنطا.





قنوات الزمالك وطنطا اليوم في الدوري المصري الممتاز

سيتم بث مباراة الزمالك ضد نظيره طنطا اليوم في بطوله الدوري المصري الممتاز علي “الرياضة” مع تعليق مؤمن حسن وعلي قناه “تايم سبورتس” بتعليق ايمن الكاشف.





توقع تشكيل الزمالك ضد طنطا اليوم في الدوري المصري الممتاز

الحارس: محمد عواد.

خط الدفاع: عبد الله جمعه ، محمود عبد الغني ، محمد عبد الإسلام ، احمد جمعه.

لاعبو الخط: أشرف بن الشرقي ، محمد اونام ، إسلام جابر ، احمد زيفو ، الامام عاشور.

الخط الهجومي: عمر السعيد.





ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز

يحتل الزمالك المركز الرابع في الدوري المصري الممتاز مع 18 نقطه من أصل عشره مباريات قام بها البيض حتى الآن في الدوري.



