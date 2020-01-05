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رئيس الوزراء العراقي يطالب بإنهاء وجود القوات الأمريكية

الأحد 05/يناير/2020 - 03:51 م
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رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي
وكالات
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قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، إن شروط وجود القوات الأجنبية تنحصر بتدريب القوات العراقية.

 

وأضاف عبدالمهدي، اليوم الأحد، فيي كلمته أمام البرلمان: "لا نؤيد العقوبات الأمريكية على إيران لكننا لا نعادي واشنطن".

 

وطالب عبدالمهدي، بإنهاء وجود القوات الأمريكية بإجراءات عاجلة، مشيرًا إلى أن القوات الأمنية العراقية منعت عمليات التخريب ضد السفارة الأمريكية.

 

وبدأ مجلس النواب العراقي، منذ قليل، جلسته الاستثنائية برئاسة الحلبوسي وحضور رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي.

 

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الكلمات المفتاحية

رئيس الوزراء العراقي امريكا القوات الامريكية العراق

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