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حكم جديد للقضاء الإداري بشأن ابنة خيرت الشاطر

الأحد 05/يناير/2020 - 03:45 م
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محكمة
محكمة
هدير حمزة
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قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بعدم قبول الدعوى المقامة من عائشة خيرت الشاطر، والمطالبة بإلغاء قرار التحفظ على أموالها لانتفاء القرار الإداري.

المحكمة، مدت أجل الحكم في دعوى سارة خيرت الشاطر شقيقة عائشة، والتي طالبت فيها أيضًا بإلغاء قرار التحفظ على أموالها، لجلسة 18 يناير الجاري، للاطلاع.

وطالبت الدعويين المقامتين من عائشة خيرت الشاطر، وشقيقتها سارة خيرت الشاطر، بإصدار حكم قضائي لإلغاء قرار التحفظ على أموالهما، والسماح لهما بالتصرف في المنقولات والأموال المملوكة لهما.

كانت لجنة التحفظ على أموال الإخوان، أصدرت قرارا بالتحفظ على أموال عائشة وسارة خيرت الشاطر، ابنتا القيادي الإخواني خيرت الشاطر.
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