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حمو بيكا يتحدى نقابة المهن ويعلن عن حفل جديد بـ"أبوظبي" .. التفاصيل الكاملة

الأحد 05/يناير/2020 - 03:44 م
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بوابة الفجر
سعد نبيل
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أعلن نجم المهرجانات الشعبية حمو بيكا، عن إقامة حفل جديد له، بإمارة "أبوظبي"، وذلك الثلاثاء 7 يناير الجاري على خشبة مسرح "سريا الباشا"، ومن المنظر حضور عدد كبير من الجمهور وعشاف المؤدي.


من المنتظر أن يقدم حمو بيكا خلال الحفل مهرجانات: "فراري بموتور الماني، وصاحبي الكويس"، من أبرز المهرجانات التي طرحها بيكا بصحبة فريقه، خلال الأيام الماضية، وحققت نسبة مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ثم مهرجان "رب الكون ميزنا بميزة"، الذي يعد سببًا لشهرته داخل عالم المهرحانات الشعبية.

جدير بالذكر أن حمو بيكا، ناشد رئيس الجمهورية، بالتدخل والنظر في أزمته مع نقابة المهن الموسيقية، والتي تتسبب في منعه من إحياء حفلات، في مصر وخارجها، وذلك بعد أن اقتحم النقابة، وهدد نقيبها هاني شاكر، بتكسيرها والتظاهر.

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